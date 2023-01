Nepravilno izplačani covidni dodatki - Denar bosta vrnili, a zgodbe še ni konec

26.1.2023 | 14:30

Ivica Lozar: »Zaposleni so skupaj prejeli 403.000 evrov covidnih dodatkov.« (Foto: arhiv DL)

Andreja Draginc: »Ne gre za nagajanje, izpolnjevali smo odločbo inšpektorata.« (Foto: osebni arhiv)

Inšpektorat za javni sektor je ugotovil, da so bili v DSO Metlika neupravičeno izplačani covidni dodatki direktorici in njeni namestnici. (Foto: spletna stran DSO)

Metlika - Inšpektorat za javni sektor odločil, da morata direktorica DSO Metlika in njena namestnica, Ivica Lozar in Jerneja Šterk, vrniti dobrih devet tisoč evrov neupravičeno izplačanih covidnih dodatkov – Anonimno pismo zaposlenih – Zakaj ministrstvo menja svoje štiri predstavnike v svetu DSO?

Dom starejših občanov (DSO) Metlika so si mnogi Slovenci zapomnili leta 2020, saj se je tam še pred uradno razglasitvijo epidemije razširil covid-19, pri njih je bila tudi prva smrtna žrtev covida v Sloveniji. V teh dneh je DSO Metlika spet pod medijskimi žarometi in spet so razlogi povezani z epidemijo covida-19.

Inšpektorat za javni sektor je ugotovil, da sta si direktorica DSO Metlika Ivica Lozar in njena namestnica Jerneja Šterk v letih 2020 in 2021 neupravičeno izplačali covidne dodatke v vrednosti dobrih 9.000 evrov neto, za kar nista imeli pravne podlage v konkretnih sklepih sveta zavoda. Nedavno, 13. januarja, sta obe podpisali dogovor o vračilu covidnih dodatkov, ki bi jih po odločitvi inšpektorata morali vrniti že pred časom.

Sami sicer menita drugače, a sta po več kot letu dni pregovarjanj, inšpekcijskih nadzorov, izdajanja odločb in pritožb nanje s svetom DSO, inšpektoratom in z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti želeli končati te neznosne razmere, v katerih se ni več dalo delati, pove Ivica Lozar. Kar pa ne pomeni, da je zgodba končana.

»Umazanih igric imava dovolj. Denar bova v letu dni, kot je rok, vrnili, a zadeve ne bova pustili pri miru. Poiskali bova pravno pomoč, saj meniva, da gre za krivico in da sva bili do covidnih dodatkov upravičeni. Izplačilo je bilo po zakonu in upravičeno, manjkal je le sklep sveta zavoda, a mislili smo, da je zakon nad svetom zavoda. Po obisku inšpektorata sem tudi sama pridobila pravno mnenje, po katerem je podlaga za izplačila covidnih dodatkov vsem zaposlenim in vodilnima zakon o interventnih ukrepih za blažitev posledic epidemije,« pove direktorica in omeni, da ni zanemarljivo, da je s to »narejeno afero« očrnjeno ne le njeno in kolegičino ime, pač pa je slab glas neupravičeno padel tudi na DSO Metlika in vse zaposlene, »ki ves čas pridno delajo, in to za nizke plače«.

Novica o nezakonito izplačanih dodatkih za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter dodatku za delo v rizičnih razmerah obeh vodilnih v DSO Metlika je prišla z anonimnim pismom, pod katerim je bil podpis »zaposleni v domu«. Jeseni 2021 so ga prejeli v svetu zavoda, ta pa je zadevo odstopil v reševanje pristojnim organom.

