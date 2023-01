FOTO: Zdrs gasilske cisterne - dva hudo poškodovana in uničeno intervencijsko vozilo

V nedeljo je ob močnem sneženju cisterna zdrsnila s ceste in se prevrnila na bok – skupaj s kar šestimi gasilci. Sreča v nesreči, da so vsi preživeli, a je PGD Veliki Kamen ostalo brez intervencijskega vozila

Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Kamen je na svojem FB profilu objavilo pretresljivo zgodbo, ki se jim je pripetila na poti z intervencije preteklo nedeljo, ko je močno snežilo.

Ko se je sprožil alarm za dimniški alarm v Koprivnici, kljub vremenu niso pomišljali – devetnajst gasilcev se je s cisterno in vozilom za prevoz moštva takoj odpravilo na kraj požara, čeprav so bile ceste zasnežene, prav nič splužene, sneg pa moker in spolzek. A se jim je uspelo prebiti do objekta in požar pogasiti.

Ko je bilo intervencije konec, je bilo na cestah še več snega. »V vsem vmesnem času cesta ni bila niti splužena, niti posuta s soljo in peskom. Naša gasilska cisterna se odpravi zadnja v vrsti, vozi jo izkušen gasilec, ki je sam profesionalni šofer, vajen zahtevnih zimskih razmer,« so zapisali gasilci. Čeprav je šofer vozil počasi in previdno, se je zgodilo nepričakovano: cisterna je na levem ovinku na klancu navzdol izgubila oprijem. »Šofer vrhunsko odreagira in za trenutek že vidi izhod iz situacije ter vozilo trdno drži v želeni smeri. Pa vendar je potisna sila 15 ton težkega vozila pretežka, zato zdrsne s ceste. Od tam naprej se ni dalo narediti ničesar več. Vozilo z bankine povleče po bregu navzdol. Podre betonsko škarpo in se preko nje prevrne na desni bok, obrne na streho in dalje na levi bok. V vozilu pa šest članov našega moštva. Sekunde, ki trajajo celo večnost.«

Ko se je prevračanje le ustavilo, se je v kabini začelo močno kaditi in postalo je zadušljivo. »Fantje, ki so še nekaj trenutkov nazaj pomagali sokrajanu očuvati dom ognja, se sedaj borijo za svoje življenje. Z nadčloveškimi napori uspejo prebiti vetrobransko steklo in štirje člani se uspejo umakniti na varno. Dva člana se uspeta povleči ven skozi stransko okno na bok prevrnjenega vozila.«

Dva gasilca sta se huje poškodovala, eden je imel zapleten zlom desne roke, drugi pa porezano roko in močan udarec v nogo.

Ob tem je gasilsko društvo ostalo tudi brez cisterne, ki so jo pred desetimi leti kupili od PGD Brezje. »Bila je rabljena - saj sredstev za novo nismo imeli - ampak bila je naša!« Z njo so v desetih letih pomagali pri mnogih različnih intervencijah, nazadnje pri požaru na Krasu. »Čeprav je bila ta avtocisterna 'gospa v letih', je dobro služila svojemu namenu. Sedaj je na žalost, kot kup nesreče, obležala premagana med zimsko solato na vrtu v Koprivnici.«

Cisterno bodo morali še dvigniti in odstraniti z mesta nesreče, nato pa najti še rešitev za nadomestno intervencijsko vozilo. A ostajajo optimistični: »Ob vsem skupaj smo najbolj hvaležni za to, da so naši pogumni fantje živi, in verjamemo, da bomo po tej nesreči še bolj povezani med seboj in predani svojemu poslanstvu – pomagati drugim v nesreči.«

