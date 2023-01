V Črnomlju znani prejemniki občinskih priznanj za leto 2022

27.1.2023 | 14:30

Seja črnomaljskih svetnikov (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili prejemnike priznanj občine za leto 2022.

Iz obrazložitev:



Župančičevo plaketo prejme Toni Verderber za izjemen prispevek k razvoju narodno-zabavne glasbe, promociji Bele krajine in nesebično pomoč na področju glasbe in ljubiteljske kulture lokalnim društvom, organizacijam ter posameznikom.

Župančičevo diplomo prejmeta Fotoklub Črnomelj za izjemen doprinos k prepoznavnosti in kakovosti umetnosti fotografije v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 20-letnici delovanja ter Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi za uspešno izvedbo projekta »Uršek se druži« in za inovativen ter poučen pristop vključevanja ljubiteljske kulture v lokalno okolje.

Plaketo Občine Črnomelj prejme Jože Pavlakovič za dolgoletno izjemno in predano delo v župniji Stari trg ob Kolpi ter za bogatenje kulturne, zgodovinske in verske dediščine v lokalnem okolju.

Diplome Občine Črnomelj prejmejo Jurij Špehar za dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite, Adria Dom d. o. o. za dosežene uspehe v letu 2022 in za prispevek k razvoju gospodarstva v lokalnem okolju ter Skavti Steg Črnomelj 1 za izjemen doprinos k skavtski dejavnosti in vključenost v lokalno okolje ter za prizadevno, uspešno, skrbno in predano delo ob 30-letnici delovanja.

Priznanje športnik leta 2022 prejme Jakob Kavšek za osvojeni naslov svetovnega in evropskega prvaka ter ostale izjemne uspehe na mednarodnih tekmovanjih v show danceu, jazzu in modernu ter dosežene uspehe na državnih tekmovanjih v plesu. Priznanje za športnico leta 2022 prejme Loti Čufer za bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju in dosežene uspehe na mednarodnih ter državnih tekmovanjih v ju-jitsu. Priznanje za športno ekipo leta 2022 prejme Košarkarska ekipa starejših deklic Osnovne šole Loka Črnomelj za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu osnovnih šol v košarki za starejše deklice. Predlogov za športni dosežek leta 2022 in mladega perspektivnega športnika leta 2022 ni bilo, zato se priznanja ne podelita.

Brezo kot javno pohvalo pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2022 prejmejo JP Komunala Črnomelj d. o. o. – ekipa vzdrževanja mesta, VRTNARICE, za vestno, prizadevno in skrbno delo na področju vzdrževanja hortikulturne podobe mestnega jedra, za ekološki in trajnostni pristop ter za neprecenljivi prispevek k izgledu mesta nasploh, ter Jernej Kavšek za prispevek na področju urejanja, varovanja in ohranjanja okolja, predvsem na področju raziskav divje rastočih orhidej, ter za osveščanje o pomenu pomembnosti ohranjanja narave. Predloga za podelitev graje »Kopina«, ki se podeljuje osebam, ki so s svojimi dejanji oziroma opustitvami vplivali na neurejenost oziroma onesnaženost okolja, ni bilo, zato se Kopina ne podeli.

Župančičeva priznanja bodo prejemnikom podeljena na osrednji občinski proslavi ob kulturnem prazniku v torek, 7. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu Črnomelj, občinska priznanja in priznanja na področju športa bodo podelili na osrednji proslavi ob prazniku občine Črnomelj v petek, 17. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu, ekološki priznanji Breza pa ob dnevu Zemlje aprila letos.

M. K.