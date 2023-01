FOTO: V Kandiji vlak zbil moškega; pijan trčil na črpalki in še v policiste

27.1.2023 | 10:15

Tik po nesreči v Kandiji - vlak in potniki so čakali, da so lahko nadaljevali pot. Vse skupaj se je očitno razmeroma srečno končalo. (Foto: FB PKD)

Včeraj okoli 14. ure se je zgodila nesreča na železniških tirih v bližini železniške postaje Kandija v Novem mestu. 32-letna ženska in 38-letni moški sta pešačila ob levi strani železniških tirov. Strojevodja potniškega vlaka, ki je vozil iz smeri Bršljina, ju je opazil, začel je zavirati in na prihod vlaka opozarjati z zvočnimi signali, vendar se par ni umaknil. S prednjim delom vlakovne kompozicije je trčil v moškega, ki ga je odbilo v žensko. Reševalci so ju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, po prvih podatkih sta oba utrpela lažje poškodbe, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Pijani voznik povzročil dve nesreči

Okoli 21. ure so policiste z bencinskega servisa ob avtocesti obvestili, da je voznik osebnega avtomobila znamke Audi avstrijskih registrskih oznak pri vožnji vzvratno trčil v steber točilnega mesta in ga poškodoval, po trčenju pa nadaljeval vožnjo proti Obrežju. Policisti so na podlagi opisa vozilo izsledili in ga na Obrežju ustavljali. Voznik Audija, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal ostale udeležence v prometu, je pri ustavljanju vozila trčil še v službeni avtomobil policije in ga poškodoval. Policisti so ugotovili, da gre za 31-letnega državljana Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli pred pristojno sodišče.

S ceste po brežini

Nekaj pred 18. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med naseljema Orehovo in Breg na območju PP Sevnica. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 30-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste po brežini. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval, policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Ogoljufali več kot 90 kupcev

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so na podlagi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj poslovne goljufije, ki jih je osumljena pravna oseba z območja Policijske uprave Novo mesto, ki se je ukvarjala z dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva, podali kazensko ovadbo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Krškem. Z zbranimi obvestili so kriminalisti ugotovili, da je bilo s storitvijo kaznivih dejanj oškodovanih najmanj 91 oseb in povzročene za najmanj 260.000 evrov škode. Predkazenski postopek je še v teku, saj zoper osumljeno družbo še vedno prejemajo kazenske prijave. Predkazenski postopek usmerja pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Drnovo, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 22 državljanov Maroka, 22 državljanov Rusije, sedem državljanov Kube in dva državljana Bolivije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 51. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 190 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru. Črnomaljski policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in izrekli prepoved približevanja 32-letnemu osumljencu, ki jebil nasilen do zunajzakonske partnerke.S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.