Krški župan Kerin dosegel dogovor o sodelovanju v občinskem svetu; ta ima novega člana

27.1.2023 | 11:30

Včerajšnja svetniška seja. Več o sprejetih sklepih spodaj. (Foto: MO Krško)

Krško - Novi župan Mestne občine Krško Janez Kerin in lista Modra smer, katere kandidat je bil na jesenskih županskih volitvah, sta s svetniškima skupina SDS in Gibanje Svoboda dosegla dogovora o sodelovanju v občinskem svetu. S tem sta si v 30-članskem občinskem svetu zagotovila polovico glasov, računata tudi na glasove nekaterih drugih list.

Na podporo računata predvsem pri za občino in občane koristnih projektih ter naložbah.

Imenoval bo tudi dva nepoklicna podžupana, ki bosta položaja prevzela 1. februarja. Za vršilko dolžnosti direktorice občinske uprave je 1. januarja za pol leta imenoval Ajdo Štrucl.

Sporazum o sodelovanju v občinskem svetu je sicer že podpisal s svetniško skupino SDS, s svetniško listo Gibanje Svoboda pa so še "v fazi podpisovanja", je še pojasnil Kerin.

Svetniška lista Gibanje Svoboda bo sicer Kerinu in Modri smeri, ki ima v krškem občinskem svetu štiri mandate, zagotovila šest glasov, svetniška lista SDS pa še pet glasov.

Največ oz. šest mest v 30-članskem občinskem svetu Mestne občine Krško je sicer na jesenskih lokalnih volitvah pripadlo Gibanju Svoboda. SDS je ohranila pet svetniških mest, enako število jih je dobila SLS, ki je imela v prejšnjem mandatu 11 svetniških mest.

Listi v drugem krogu poraženega županskega kandidata Dušana Šiška (Lista Dušana Šiška - energično za Krško) so pripadla štiri mesta in enako število listi Modra smer, ki je podprla novoizvoljenega župana Kerina. SD, ki je imela tri, ima po novem dve mesti. Po en mandat sta ohranila DeSUS in NSi. Po eno svetniško mesto je še pripadlo Obrtno-podjetniški listi in predstavniku romske skupnosti.

Novinci v sestavi krškega občinskega sveta so Gibanje Svoboda, Lista Dušana Šiška - energično za Krško, lista Modra smer in Obrtno-podjetniška lista. V novi sestavi ni več SNS, SMC, Levice, Dobre države in Stranke za razvoj občin in krajev.

Seja svetnikov

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so se sicer sinoči zbrali na svoji 2. redni seji.

Potrdili so mandat novemu članu Jožetu Kodeli, ki je v občinskem svetu nadomestil nekdanjega poslanca, županskega kandidata in nosilca Liste Dušana Šiška. Vzrok za omenjeno nadomestitev je nezdružljivost Šiškovega mandata z njegovo zaposlitvijo v javni upravi.

Krški svetniki so na četrtkovi redni seji potrdili program izobraževanja odraslih v občini in njegovo financiranje v znesku nekaj več kot 92.000 evrov. Ljudska univerza pa bo v okviru teh sredstev poleg kritja materialnih stroškov zagotavljala izvajanje programov Univerze za tretje življenjsko obdobje, Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, Splošnih izobraževalnih programov za odrasle, Študijskih krožkov, Šole za starše, Tedna vseživljenjskega učenja in spremljevalnih prireditev. Sredstva bodo namenili tudi financiranju projekta Večgeneracijski center Posavje in izobraževalnim programom za Rome.

Sprejeli so sklep o višini nadomestila za kritje letošnjih stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo, znesek je 86,7 evra na hektar kmetijskega zemljišča.

Direktorico javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško Kristino Ogorevc Račič pa so vnovič imenovali na ta položaj za štiriletni mandat.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Župan Mestne občine Krško Janez Kerin o vsebinskem sodelovanju v občinskem svetu Župan Mestne občine Krško Janez Kerin o vsebinskem sodelovanju v občinskem svetu