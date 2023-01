Štipendijo dobili Franja in Tija

27.1.2023 | 19:00

Franja Horvat in Tija Žura v družbi župana Gregorja Macedonija in direktorice občinske uprave Jane Bolta Saje. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Franja Horvat in Tija Žura sta se pridružili sedmim štipendistom novomeške občine, ki so štipendijo dobili v minulih letih. Franja Horvat je dijakinja drugega letnika zdravstvene nege na Šolskem centru Novo mesto in trenira košarko v Ženskem košarkarskem klubu Krka, je pa tudi članica slovenske ženske košarkarske reprezentance do 16. leta. Študij si želi nadaljevati na fizioterapiji. Po študiju se želi vrniti v Novo mesto.

Tija Žura je dijakinja drugega letnika splošne gimnazije Novo mesto, trenira hip hop in igra kitaro ter razmišlja o študiju v tujini, čeprav pravi, da je še prezgodaj, da bi se odločila za smer študija in s tem posredno za poklic, saj se ne bi rada prenaglila, zanima pa jo precej različnih stvari.

Denarno pomoč Mestne občine Novo mesto za izobraževanje v tujini bo v enkratnem znesku prejela Karmen Ponikvar, umetnica in raziskovalka na področju elektroakustične glasbe, vpisana na dodiplomski študijski program sonologije na Kraljevem konservatoriju v Haagu. Njena praksa vključuje snemanje in komponiranje ter nastopanje z uporabo analogne elektronike ter računalniške obdelave. Aktivno deluje in nastopa pod okriljem dua Lip Rouge, pri različnih založbah pa je izdala tudi že nekaj samostojnih del. Po končanem študiju v tujini se želi vrniti v Novo mesto.

I. V.