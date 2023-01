V Občini Brežice načrtujejo naložbeno močno leto

28.1.2023 | 11:00

Ivan Molan (foto: arhiv DL)

Brežice - Občina Brežice, ki je lani začela močan naložbeni cikel, povezan z evropskim sofinanciranjem, bo letos nadaljevala podobno, a v nekaj manjšem skupnem znesku. Medtem ko je občina za naložbe lani odštela skupaj približno 18 milijonov evrov, naj bi znesek letos dosegel približno 15 milijonov evrov, je napovedal brežiški župan Ivan Molan.

Cilj občine je enakomeren razvoj celotnega njenega območja. Poleg infrastrukturnih naložb pa je njihova prednostna naloga razvoj turizma in oživljanje krajevnega družabnega življenja, je povedal župan.

Ob večjih naložbah bodo, podobno kot doslej, manjše potekale po vseh krajevnih skupnostih, med temi posodobitve in prenove krajših lokalnih cestnih odsekov in javnih poti. Občina pa razvojnim zahtevam sledi z rednimi spremembami temeljnih občinskih prostorskih aktov.

Letos bodo nadaljevali in končali približno 5,3 milijona evrov vredno naložbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v Brežicah in sosednji Občini Bistrica ob Sotli ter 3,3 milijona evrov vredno gradnjo kolesarskih povezav Brežice-Krška vas-Brežice in Brežice-Čatež ob Savi.

Končali bodo približno 900.000 evrov vredno gradnjo paviljona pri lani prenovljenem mestnem vodovodnem stolpu in končali prenovo Černelčeve ceste v Brežicah ter gradnjo pripadajočega krožišča, za kar bodo odšteli 600.000 evrov. Nadaljevali bodo tudi lani začeto 6,4 milijona evrov vredno gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Brežice in to naložbo končali spomladi 2024.

Med letos načrtovani naložbami je Molan med drugimi navedel gradnjo novega mosta prek Krke na Borštu, gradnjo kanalizacije v Krški vasi in vodovoda v Križah in Pečicah.

Proračunska sredstva za tekoče leto obsegajo tudi izdelavo projektne dokumentacije za vodni center na akumulacijskem zajetju Hidroelektrarne Brežice in ureditev rekreativno-učne poti na Vrbini.

Brežiška občina bo letos krepila fond stanovanj v svoji lasti. Nova stanovanja nameravajo tudi kupiti in nameniti predvsem reševanju stanovanjskih težav mladih, je še napovedal Molan.

STA; M. K.

