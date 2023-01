Z avtom v jarek

28.1.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.52 je na relaciji ceste Prilipe - Podgračeno, občina Brežice, voznik osebnega vozila zapeljal v obcestni jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, vozilo izvlekli na cesto in ga postavili na kolesa ter odklopili akumulator. Reševalci NMP Brežice so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice.

Olje na parkirišču

Ob 15.12 so v naselju Gornje Brezovo, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica nevtralizirali oljni madež na parkirnem prostoru ter cesti v dolžni približno 200 metrov.

M. K.