Krimovke visoko preko dolenjske zasedbe

28.1.2023 | 09:00

Foto: FB ŽRK Krka

Ljubljana - V petek se je začel 12. krog Modre skupine 1. ženske rokometne lige. Krim Mercator je z 48:24 ugnal novomeško Krko.

Petek, 27. januarja:

RK KRIM MERCATOR : ŽRK KRKA NOVO MESTO 48:24 (26:14)

Radičević 11 (1), Klemenčič 8; Kolobarić 6 (1), Malić (1) in Barukčić po 5.

STATISTIKA

Rokometašice Krima Mercatorja so prepričljivo osvojile 12. par točk v sezoni. Na domačem parketu male dvorane Stožice gostjam iz Novega mesta niso dopustile niti najmanjše možnosti za presenečenje in zmagale z 48:24.

Ljubljančanke so takoj na začetku vajeti igre trdno prijele v svoje roke. Krka se je v 19. minuti približala na 8:14, nato pa so v petih minutah gostiteljice prednost podvojile in vse do konca tekme le še stopnjevale svojo prednost.

Pri branilkah naslova s slovenske prestolnice je bila z 11 zadetki najboljša Jovanka Radičević, osem pa jih je dodala Valentina Klemenčič. Za Krko je Lara Kolobarić zadela šestkrat.

IZJAVI PO TEKMI:

Alja Varagić, rokometašica RK Krim Mercator: "Vsaka tekma slovenske lige je za nas priprava na Ligo prvakinj. Sploh sedaj, ko imamo pred Vipersom manjši premor, so takšne tekme zelo dobrodošle. Na vsako tekmo gremo maksimalno in na koncu to rezultat tudi pokaže."

Nina Malić, rokometašica ŽRK Krka Novo mesto: "Zdi se mi, da smo popravile napake s prejšnje tekme in smo dobro igrale v obrambi in napadu. Seveda bi lahko še vedno igrale bolje. Potruditi se moramo, da bomo na ostalih tekmah boljše in ostale med najboljšimi."

* Izidi, 12. krog:

- modra skupina:

- petek, 27. januar:

Krim Mercator - Krka 48:24 (26:14)

Z'dežele - Litija 31:20 (13:11)

- sobota, 28. januar:

19.00 Žiher hiše Ptuj-Ormož - Mlinotest Ajdovščina

- prestavljeno:

Trgo ABC Izola - Velenje

- lestvica:

1. Krim Mercator 12 12 0 0 457:248 24

2. Mlinotest Ajdovščina 11 10 0 1 347:242 20

3. Z'dežele 12 7 1 4 345:282 15

4. Krka 12 5 0 7 295:350 10

5. Velenje 12 5 0 7 270:336 10

6. Litija 11 3 1 7 262:302 7

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 10 2 0 8 228:329 4

8. Trgo ABC Izola 10 0 0 10 193:308 0

STA; M. K.