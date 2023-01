Anita Horvat zmagala z izidom sezone na svetovni seriji

28.1.2023 | 09:30

Anita Horvat (Foto: arhiv; Peter Kastelic / AZS)

Karlsruhe - Anita Horvat (Velenje) je na prvem atletskem dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v nemškem Karlsruheju v teku na 800 m zmagala. S časom dveh minut in 44 stotink je dosegla izid sezone na svetu in osebni rekord. Druga Slovenka Neja Filipič (Mass) je bila sedma v troskoku s 13,35 metra.

Druga na 800 m je bila Freweyni Hailu iz Etiopije (2:00,46), srebrna lani na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu, tretja pa Švicarka Lore Hoffmann (2:01,40). Slednja je bila četrta lani na evropskem prvenstvu v Münchnu.

"S trenerjem Tevžem Korentom sva bila dogovorjena, da najdem čim boljšo pozicijo med tekom. To sem naredila, tekla na tretjem mestu do predzadnjega kroga. Potem pa dodajala in finiširala do konca, je bilo kar presenečenje v cilju. Nisem pričakovala, da bom tekla tako hitro, pravzaprav se s časom niti nisem ukvarjala. Bolj je bila tokrat pomembna taktika in položaj med tekom. Želela pa sem si zmago," je povedala Anita Horvat.

Najboljši izid sezone je imela na 800 m doslej Nemka Isabelle Boffey (2:00,99). Anita Horvat ima na programu še dva zlata mitinga svetovne serije, naslednji bo v poljskem Torunu 8. februarja. Slovenska rekorderka na 400 m, ki pa v zadnjem obdobju teče na še enkrat daljši razdalji, je prepričana, da lahko doseže še boljši čas, saj, kot je povedala, današnji nastop ni bil popoln in ima še precej rezerve.

Kubanka Liadagmis Povea je zmagala v troskoku z izidom sezone na svetu (14,64 m). Bila je peta na olimpijskih igrah v Tokiu in tudi na dvoranskem SP lani v Beogradu. Druga je bila njena rojakinja Leyanis Perez Hernandez s 14,45 m, tretja pa Marina Bek Romančuk (14,41 m), evropska prvakinja na prostem in v dvorani ter svetovna dvoranska podprvakinja.

Neja Filipič je imela v prvih dveh serijah neveljavna poskusa. S 13,35 m je v tretji seriji prišla na sedmo, predzadnje mesto. Brez izida je ostala tudi v četrti in peti seriji, z 12,93 m pa je končala tekmovanje.

"Imam težave z vneto tetivo na stopalu odrivne noge. Zato so bili prilagojeni zadnji treningi. Temu primeren je tudi današnji izid. Jutri bom videla, kakšne bodo posledice po tekmi, na temelju tega pa se bom odločila, kakšno bo nadaljevanje dvoranske sezone," je povedala Neja Filipič.

STA; M. K.