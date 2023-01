Tekmovanje iz znanja računalništva in spletnih tehnologij na FIŠ

28.1.2023 | 12:00

Tekmovalce in njihove mentorje je nagovoril dekan FIŠ prof. dr. Matej Makarovič.

Dijaki so tekmovali v kategorijah spletne tehnologije in programiranje.

Naloge so dijaki reševali 120 minut pod budnim očesom ocenjevalne komisije.

Razvedrili so se s programiranjem robotskih rok in kreiranjem elektronske glasbe.

Predsednik ocenjevalne komisije Borut Lužar je podelil nagrade in priznanja.

Novo mesto - Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je v četrtek potekalo 6. tekmovanje iz znanja programiranja in spletnih tehnologij za dijake.

Računalniškega tekmovanja se je udeležilo 40 dijakov 3. in 4. letnikov iz srednjih šol jugovzhodne regije, ki so lahko izbirali med dvema kategorijama. Prva kategorija je vsebovala naloge iz znanja spletnih tehnologij, druga kategorija pa standardne naloge iz programiranja v izbranem programskem jeziku. Naloge so reševali pod budnim očesom članov ocenjevalne komisije, izr. prof. dr. Boruta Lužarja, ki je naloge tudi pripravil, in asist. Kennyja Štorgla. V komisiji so sodelovali tudi izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska, višji predavatelj dr. Albert Zorko in študent Beno Zupanc.

Po tekmovalnem delu so se dijaki udeležili kreativne delavnice, ki jo je izvedel izr. prof. dr. Blaž Rodič. Preizkusili so se v ročnem upravljanju in programiranju robotske roke s štirimi servomotorji in kontrolnikom Arduino. Spoznali so se tudi s tehnologijami za produkcijo elektronske glasbe, kar je, kot sporočajo s FIŠ, med dijaki poželo veliko zanimanja.

Rezultati tekmovanja:

Prva tri mesta v kategoriji spletne tehnologije so dosegli dijaki Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, prvo mesto je zasedel Domen Lindič, drugo mesto Erik Jerman in tretje mesto Anže Pintar.

V kategoriji programiranje so se ponovno izkazali dijaki Srednje elektro šole in tehniške gimnazije. Kar štirje dijaki dosegli vse možne točke, tako da je končno razvrstitev določil šele dodatni kriterij. Prvo mesto je osvojil Tristan Zore, drugo mesto Bor Brudar, tretje mesto Erik Radovičevič in četrto Maj Drmaž.

M. K.

Foto: FIŠ