Krkina nova tovarna v Krškem bo prinesla več sto novih delovnih mest

28.1.2023 | 13:30

Krkina tovarna v Krškem (Foto: arhiv DL)

Novo mesto/Krško - Novomeška farmacevtska družba Krka bo v Krškem, kjer je leta 2015 odprla obrat za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 1, predvidoma konec prvega ali v drugem četrtletju letos začela graditi dodatne zmogljivosti oz. razvojni kemijsko-analitski center in obrat Sinteza 2. Naložbo ocenjujejo na 163 milijonov evrov.

Gre za prvo oceno vrednosti investicije, glede na morebitne podražitve ali druga tržna nihanja pa pričakujejo, da bo končni znesek lahko višji ali morda tudi nižji, je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič ocenil na četrtkovi novinarski konferenci.

"V Krškem bomo zgradili nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo učinkovin. Na podlagi projektne dokumentacije in presoje vplivov na okolje smo pridobili gradbeno dovoljenje za Sintezo 2 in kemijsko-analitski center. Pridobili smo tudi okoljevarstveno dovoljenje, ko bo postalo pravnomočno, pa bomo začeli gradnjo. Naložba je skladna s strategijo vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje in prodaje," je pojasnil.

Pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja, ki so ga dobili septembra lani, pričakujejo konec letošnjega prvega četrtletja ali najkasneje v drugem. Graditi nameravajo začeti takoj po pravnomočnosti tega soglasja, je dodal.

Po Colaričevih besedah imajo za gradnjo v Krškem vse pripravljeno, dogovorjeni so tudi z izvajalci. Gradnja celotnega kompleksa naj bi trajala štiri leta.

Naložba bo v Krškem, kjer ima Krka že približno sto zaposlenih, prinesla dodatna delovna mesta. Colarič je napovedal postopno rast števila zaposlenih na skupaj več sto.

Za svoj krški kompleks nameravajo najprej zgraditi lastno sodobno čistilno napravo. Sledila bo gradnja kemijsko-analitskega centra za razvoj učinkovin oz. aktivnih substanc, ki jih vgrajujejo v zdravila, in nato še Sinteze 2. Zgradili jo bodo severno ob Sintezi 1 oz. na svojem skupaj 16,5 hektarja velikem zemljišču na Vidmu pri Krškem. Proizvodnja v novem obratu naj bi stekla čez štiri leta, je še dejal Colarič.

Krka je za naložbo v Sintezo 1 odštela 85 milijonov evrov, s to pa si je zagotovila nove zmogljivosti za obvladovanje celotnega procesa od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Kot je ob njenem odprtju leta 2015 povedal Colarič, Krka s Sintezo 1 zagotavlja optimalno proizvodnjo strateško pomembnih farmacevtskih učinkovin in s tem prispeva h konkurenčnosti in krepitvi svojega položaja na vseh svojih trgih.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič o naložbi v dodatne zmogljivosti v Krškem Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič o naložbi v dodatne zmogljivosti v Krškem