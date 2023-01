Povečali proračun za dobro četrtino; ob jezeru nov hotel, brv, skate park, vrtec ...

29.1.2023 | 12:00

Simbolna slika - Kočevje v zimski preobleki (Foto: Vasja Marinč)

Kočevje - Občinski svet občine Kočevje je v četrtek potrdil rebalans proračuna, s katerim je letošnje občinske prihodke in izdatke povišal za dobro četrtino oz. za 6,3 milijona evrov. Po besedah župana Vladimirja Prebiliča je rebalans med drugim potreben zaradi nekaterih sprememb pri projektih ter pri prihodkih in odhodkih občine.

Z oktobra lani sprejetim proračunom za leto 2023 so v občini letos načrtovali zbrati in hkrati porabiti 23,7 milijona evrov, z v četrtek sprejetim rebalansom pa so načrtovane prihodke in izdatke zvišali na nekaj manj kot 30 milijonov evrov.

Višje prihodke si v občini obetajo iz dohodnine in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Več, kot so načrtovali, nameravajo zbrati s prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč v novi gospodarski coni. Načrtujejo tudi prodajo stavbnih zemljišč v naselju Primoži in prodajo nepremičnin na območju severno od Kočevskega jezera, kjer namerava investitor iz Velike Britanije graditi hotel s 150 ležišči.

Z rebalansom proračuna je občina med drugim namenila sredstva za nakup objekta samopostrežna na Kidričevi ulici 5. Dodaten denar v letošnjem proračunu bo namenila za urejanje zdravstvenega centra na Roški cesti 20 (2,2 milijona evrov), obnovo prostorov občinske uprave na Ljubljanski cesti 6 (460.000 evrov), rekonstrukcijo brvi v Gaju (347.000 evrov), nadaljnje urejanje Rudniškega jezera (375.000 evrov), gradnjo 16-oddelčnega vrtca (171.000 evrov) in urejanje skate parka (189.000 evrov). Je pa zmanjšala sredstva za rekonstrukcijo Kidričeve ulice (za 720.000 evrov).

Župan Prebilič se je sicer na novoletnem srečanju z novinarji pohvalil s tem, da je občina v letu 2022 zabeležila kar 35-milijonsko realizacijo proračuna, kar je največ do zdaj. Glede na sprejeti rebalans proračuna si lahko eno višjih realizacij proračuna obetajo tudi v letošnjem letu.

STA; M. K.