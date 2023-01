FOTO: V sinočnjem požaru poškodovani; tudi v prometnih nesrečah ranjeni

29.1.2023 | 08:30

Sinočnja intervencija krških poklicnih gasilcev (Fotografiji: PGE Krško)

Sinoči ob 19.25 je v naselju Gornje Pijavško, občina Krško, zagorelo v stanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško, PGD Krško, Dolenja vas in Gora so požar omejili in pogasili, prezračili objekt in opravili pregled s termovizijsko kamero. Gasilci PGE Krško so nudili pomoč dvema poškodovanima do prihoda reševalcev NMP Krško. Ti so dve osebi oskrbeli na kraju, dve pa prepeljali v UC Brežice. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Gora in Krško.

V prikolico tovornjaka

Ob 20.45 se je v naselju Bič, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zaletel v prikolico tovornega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator in pregledali vozilo.

Prevrnil se je na streho

Minulo noč ob 2.52 je pri naselju Drča, občina Šentjernej, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega voznika, vozilo postavili nazaj na kolesa in odklopili akumulator.

Nesreča tudi na avtocesti

Ob 1.07 sta na avtocesti Novo mesto - Ljubljana pred počivališčem Podsmreka, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj nezgode, oskrbeli lažje poškodovano osebo do prihoda reševalcev NMP, izklopili akumulatorje in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Goreli odpadki



Ob 21.37 so v ulici Glavna cesta na Mirni goreli komunalni odpadki. Gasilci PGD Mirna so pogasili požar na površini pet kvadratnih metrov.

Drevesa zaprla cesto

Ob 15.46 so na cesti Bojanci - Tribuče, občina Črnomelj, podrta drevesa zaprla cestišče. Gasilci PGD Bojanci so pet dreves razrezali in odstranili.

M. K.