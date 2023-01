1. SNTL: Zmaga in poraz za Novomeščane

29.1.2023 | 09:00

Fotografije: FB ŠD SU

V 12. krogu 1. SNTL za moške je v boju za končnico Maribor doma s 4:1 premagal Savinjo I, v Ljubljani pa je bil v boju za obstanek na Kodeljevem Kajuh-Slovan prav tako s 4:1 boljši od Vesne I. S 4:1, je proti Mengšu I slavil tudi ŠD SU, ki je tako ohranil prednost pred Inter Diskontom, ki je v Velenju domači Tempo premagal s 4:0. Najbolj izenačena je bila tekma v Novem mestu, kjer je Kema Murexin I proti Krki I slavila s 4:2.

Zmaga in poraz za Novomeščane

Vodilni ŠD SU, ki tudi brani lanskoletni naslov, je prišel še do enajste zmage v letošnji sezoni. Spet sta bila nepremagljiva brata Uroš in Jure Slatinšek. Mlajši Uroš je dobil dva posamična dvoboja, starejši Jure enega, Uroš pa je zmagal tudi v dvojicah z Jožkom Omerzelom, ki je v svojem posamičnem dvoboju z 2:3 izgubil proti Andražu Avblju. ŠD SU ima 22 točk, Mengeš I pa je pri osmih in je šesti.

Pucončani v Novem mestu niso dovolili presenečenja, vendar so se morali za zmago zelo potruditi. Domača ekipa, ki si še ni zagotovila obstanka v ligi, je po zmagi v dvojicah, ko sta Aljaž Šmaljcelj in Denis Pintar s 3:2 premagala Tomaža Pelcarja in Damjana Zelka izenačila izid na 2:2 v zmagah. Pred tem dvobojem v dvojicah je Šmaljcelj v še enem maratonskem obračunu s 3:2 premagal Zelka. Prvo zmago za goste je prispeval Tomaž Pelcar, ki je bil boljši od Alena Bećirevića, drugo pa Luka Norčič, ki je bil boljši od Pintarja. Končni izid je bil 3:2 (-5, 16, 9, 10, 7) za Norčiča. Da sta točki na koncu le odšli v Puconce, sta poskrbela Pelcar in Zelko. Kema Murexin je z 18 točkami četrta, Krka pa je s šestimi ostala sedma.

Ostale tekme

V mali dvorani Tabor je domači Maribor že po dveh posamičnih dvobojih, ko sta do zmag prišla Gregor Komac in Tomaž Roudi, proti Savinjčanom povedel z 2:0. Nekaj upanja je gostom povrnil mladi Brin Vovk Petrovski, ki je bil s 3:1 boljši od Matevža Črepnjaka. V napeti igri dvojic sta Črepnjak in Komac proti Jaki Golavšku in Vovku Petrovskem že zaostajala z 0:2 v nizih, toda v naslednjih treh sta bila malenkost boljša in s 3:2 (-13, -8, 12, 6, 10) prišla do mariborskega vodstva s 3:1. Tudi dvoboj med Komacem in Patrikom Roscem se je končal šele v petem nizu, ki ga je z 11:5 dobil starejši Komac. Mariborčani so tako pri 20 točkah, kolikor jih ima tudi Inter Diskont, Savinjčani pa so s tekmo manj ostali pri 14.

Junaka ljubljanskega derbija na Kodeljevem sta bila Andraž Novak in Mihael Kocjančič. Novak je dobil dva posamična dvoboja, v enem je slavil tudi Kocjančič, oba pa sta v dvojicah s 3:1 premagala Bojana Paviča in Taja Lavriča. Do edine zaloške zmage je prišel njihov trener in igralec, Pavič, ki je v petem dvoboju proti Novaku tudi že bil na pragu zmage, saj je vodil z 2:0 v nizih, vendar je Kodeljevčan s preobratom svoji ekipi zagotovil pomembni dve točki v boju za obstanek. Kajuh-Slovan je zdaj pri štirih točkah, kolikor jih ima tudi Tempo, Založani pa pri dveh.

Najlažjo pot do zmage so v tem krogu imeli Ravenčani, ki so domačemu Tempu prepustili le dva niza. Za Inter Diskont so bili v posamičnih dvobojih uspešni Darko Jamšek, Mitja Horvat in Andrej Bač, do zmage pa je prišla še dvojica Horvat in Bač.

M. Š.