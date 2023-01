Presenetljivo nadaljevanje Lige NLB v Ivančni Gorici

29.1.2023 | 09:30

Foto: FB RK Riko Ribnica

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so v zaostali tekmi 7. kroga lige NLB premagali Riko Ribnico s 27:25 (15:12).

* Dvorana OŠ, gledalcev 315, sodnika: Smolko in Knez.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Struna, Glavan, Bevec 1, Cirar 4, Abramović 1 (1), Kolarič, Zavodnik 3 (1), Tekavčič 2, Omahen 1, Pirnat, Marojević 8 (1), Sašek 4, Ceglar, Kompare 2, Košir 1.

* Riko Ribnica: Jelenovič, Meštrić 1, Levstek, Laljek 8 (6), Bogdanović 3, Mihelič, Gorenc, Žagar 1, Ljevar, Grum, Miličevič 4, Cimerman, Grebenc, Nosan 1, Hrastnik 7.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 3 (3), Riko Ribnica 6 (6).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 6, Riko Ribnica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Prva ligaška tekma v tem koledarskem letu po več kot enomesečnem premoru zaradi svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem, kjer je Slovenija osvojila deseto mesto, se je končala z zmagoslavjem rokometašev iz Ivančne Gorice. Po drugi zmagi in petih remijih so se po točkah izenačili z devetouvrščenimi Škofjeločani, Ribničani po četrtem porazu v tej sezoni ostajajo na četrtem mestu v 14-članski ligi NLB.

Izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka so temelje za zmago nad papirnatimi favoriti iz Ribnice postavili v končnici prvega polčasa, ko so si priigrali tri gole prednosti (14:11, 15:12).

V začetku druge polovice prednost je njihova prednost narasla na štiri gole (18:14 in 19:15), a so jih rokometaši iz dežele suhe robe zelo kmalu ujeli (20:20).

Prelomni trenutki dvoboja so minili v znamenju domačih rokometašev. Eden od junakov pomembne zmage je bil vratar Jaka Glavan, ki je ubranil kar 17 strelov, v napadu pa je blestel Marko Marojević z osmimi goli.

Ribničani so sicer skušali tekmo postaviti na glavo. Po golu Ilije Bogdanovića so se dve minuti pred koncem povsem približali gostiteljem (26:25), domačo zmago pa je potrdil Klemen Sašek.

Jaka Glavan, igralec RK SVIŠ Ivančna Gorica:

"Že pred tekmo smo vedeli, da lahko konkuriramo igralcem Ribnice, saj nam ustreza njihov slog igre, ki je malo počasnejši zaradi telesno močnih igralcev. V končnico smo uspeli priti z minimalno prednostjo in tokrat se nam je končno posrečilo zmagati pred domačimi gledalci. Čestitke ekipi za zasluženo zmago."

Ivan Laljek, igralec RD Riko Ribnica:

"Za nami je prva tekma v drugem delu sezone, zaostala tekma s SVIŠ-em. Domači so zasluženo zmagali. Čestitam jim, bili so borbeni. Mi smo imeli težave v obrambi in napadu, dobili smo preveč zadetkov in imeli preveč tehničnih napak v napadu. Igrali smo slabo, zasluženo izgubili. V nadaljevanju prvenstva se moramo zbrati in popraviti igro in svoje napake."

V drugi polovici prihodnjega tedna bodo na sporedu tekme 14. kroga. Zasedba iz Ivančne Gorice bo gostila Koper, ekipa iz Ribnice pa Gorenje Velenje.

* Izid, zaostala tekma 7. kroga:

- sobota, 28. januar:

Sviš Ivančna Gorica - Riko Ribnica 27:25 (15:12)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 13 12 0 1 426:350 24

2. Trimo Trebnje 13 11 0 2 430:344 22

3. Gorenje Velenje 12 10 1 1 395:315 21

4. Riko Ribnica 13 8 1 4 388:381 17

5. Krka 13 8 0 5 380:356 16

6. Slovenj Gradec 13 6 2 5 371:373 14

7. Koper 13 6 1 6 375:342 13

8. Jeruzalem Ormož 13 4 2 7 336:385 10

9. Urbanscape Loka 12 3 3 6 314:333 9

10. Sviš Ivančna Gorica 13 2 5 6 332:384 9

11. Dobova 13 3 1 9 328:377 7

12. LL Grosist Slovan 13 2 2 9 367:404 6

13. Maribor 13 2 2 9 329:369 6

14. Krško 13 2 2 9 339:397 6

STA; M. K.