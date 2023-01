Krkaši zapravili prednost in zmago

29.1.2023 | 10:00

Jurij Macura

Jan Špan, Gašper Okorn

Banjaluka - Košarkarji Krke so doživeli tretji poraz v letošnji 2. ABA ligi. V 10. krogu so v Banjaluki klonili proti vodilni ekipi domžalskemu Helios Suns z rezultatom 77:84 (20:20, 24:28, 20:14, 13:22). Krka zaseda s sedmimi zmagami in tremi porazi 3. mesto na lestvici regionalne Lige NLB ABA 2.

Novomeščani so šest minut pred koncem vodili 75:68, do zaključka tekme pa so dosegli vsega eno točko. Domžalčani so tako zadnjo četrtino dobili z 22:13.

Helios Suns je imel dva izstopajoča posameznika. Tadej Ferme je dosegel 22 točk, Blaž Mahkovic 19, po 13 oziroma 12 pa sta jih dodala Tibor Mirtič in Nenad Bačvić.

Pri Krki je Jurij Macura zbral 19 točk in 12 skokov, Mate Vucić se je izkazal z 18 točkami in 11 skoki, 15 točk pa je dosegel Radosav Spasojević.

Helios Suns ima na vrhu razpredelnice tri zmage prednosti pred najbližjimi zasledovalci, do konca rednega dela pa so še trije krogi oziroma en turnir, ki bo od 6. do 12. marca v Širokem Brijegu.

Krka je dva od treh porazov doživela v Banjaluki. Premoč je morala v prejšnjem krogu priznati tudi domačemu Borcu.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

''Čestitam Heliosu za zmago. V tem trenutku so v daleč najboljši formi. Brez dveh igralcev so dobili vse tri zelo zahtevne tekme na tem turnirju v Banja Luki. Menim, da bodo redni del končali kot 1. ekipa. Kapo dol za to, kar so naredili. Mi smo skušali narediti svoje. Ni pa kaj dodati, če tekmo končaš s serijo 2:19 v zadnjih štirih minutah. Po tem si niti ne zaslužiš, da bi zmagal.''

Pred košarkarji Krke sta prihodnje dni dve tekmi domačega državnega prvenstva. V 16. krogu Lige NKBM bodo v torek, 31.1., gostovali pri Hopsih na Polzeli (ob 19. uri), v soboto, 4.2., pa odhajajo v 17. krogu Lige NKBM na gostovanje v Šentjur (ob 13. uri).

