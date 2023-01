FOTO: Zagorel avto na avtocesti

29.1.2023 | 18:30

Jutranje posredovanje na dolenjski avtocesti (Fotografije: PGD Grosuplje)

Danes zjutraj ob 7.42 je na avtocesti Grosuplje–Šmarje Sap, občina Grosuplje, zagorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Šmarje Sap so požar pogasili in žarišče pregledali s termovizijsko kamero.

Zagorela omarica v kuhinji

Popoldne ob 16.42 je v naselju Koglo, občina Šmarješke Toplice, zagorela omarica ob štedilniku v kuhinji zidanice. Požar so pogasili domači. Gasilci PGD Šmarjeta, Orešje in Zbure so omarico iznesli ter pregledali in prezračili prostore. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Bela Cerkev, vendar pomoč ni bila potrebna. Na kraju so bili prisotni policisti.

M. K.