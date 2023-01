Odbojkarji Krke v Kostanjevici do nove zmage

30.1.2023 | 07:40

Foto: MOK Krka

Kostanjevica na Krki - Na sobotni tekmi 16. kroga 1.B državne odbojkarske lige sta se v dvorani osnovne šole Kostanjevica na Krki pomerili dve dolenjski ekipi, in sicer trenutno sedmouvrščena ekipa ATHOS Kostanjevica in z naskokom prvo uvrščena ekipa Krke. Na zanimivem srečanju so gledalci, kot sporočajo gostitelji, videli dober odpor mlade kostanjeviške ekipe, vendar so na koncu prednjačile izkušnje, ki so bile na strani novomeške Krke. Ta se je veselila nove prvenstvene zmage z rezultatom 3:1.

V prvem nizu so domači odbojkarji Kostanjevice zaigrali popolnoma sproščeno, kar se je odražalo na rezultatu. Odbojkarje Krke so ujeli na t.i. levi nogi in uvodni niz presenetljivo dobili (25:22).

Sledil je odziv favoriziranih Novomeščanov, ki skozi celoten drugi niz imeli pobudo ter ga zasluženo osvojili na 16. točki. Kostanjeviški odbojkarji so tudi v tretjem in četrtem nizu držali stik z nasprotnikom, vseeno pa so bili v končnici obeh bolj zbrani odbojkarji Krke in zabeležili še 16. zaporedno zmago v prvenstvu.

KekOOprema Žužemberk je v 16. krogu doma s 3:0 premagala Korvolley Mislinjo.

M. K.