FOTO: Na Gačah zares prvič po 16 letih

30.1.2023 | 10:30

Tekmovalec domačega društva Krka Rog Marc Tian Košmerl je nastopil kot predtekmovalec. (Foto: Boštjan Ljubi)

Gače - Po več letih za organizacijo tekem v okviru tekmovanj Smučarske zveze Slovenije neprimernih snežnih razmer je novomeško smučarsko društvo Krka Rog v soboto na progi A na Gačah pripravili veleslalom za Veliko nagrado Argete, pokalno tekmovanje cicibanov, na kateri je nastopilo 91 mladih smučarjev iz vse Slovenije.

Med deklicami je zmagala Alja Prešeren iz Radovljice pred klubsko kolegico Manco Šolar in Zojo Grošeta iz mariborskega Branika, med dečki pa Blaž Kos iz Vuzenice pred Andražem Kotnikom iz ravenskega Fužinarja in Maks-Francem Dolerjem iz Črne na Koroškem. Tekmovalci domačega kluba so nastopili kot predtekmovalci.

Zadnja tekma v okviru tekmovanj Smučarske zveze Slovenije je bila na Gačah leta 2007, veleslalom za pokal centralne regije. Smučarsko društvo Krka Rog čaka še organizacija veleslaloma za delavske športne igre na Gačah in Krkinega zimskega športnega dne v Kranjski gori.

I. Vidmar

Galerija