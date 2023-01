FOTO: Ocvirki, glasba in humor - 14. Ocvirkijada

30.1.2023 | 14:30

Ocvirkijada v Dolenji vasi (Vse foto: M. L.)

Dolenja vas - Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je v soboto organiziralo v Večnamenskem domu v Dolenji vasi pri Krškem 14. ocvirkijado. Na prireditev je 31 sodelujočih prineslo 37 izdelkov.

V ocenjevanju ocvirkov in izdelkov z ocvirki sta dosegli prvo mesto Jožica Jordan iz Dolenje vasi in Vida Bahč iz Krškega s svojimi Zimskimi gobicami z ocvirki.

Drugo mesto je zasedla 10-letna Nina Špiler z Libne, ki je svoj izdelek poimenovala Želje, da ostanem živ. Tretjega mesta se je razveselila Kristina Pintarič iz Artič, ki je v ocenjevanje prinesla Skledice s ptički.

Napovedovalec Toni Petrovič je domiselno prepletel tradicijo kolin in s temi povezanih jedi ter vsebino kulturnega sporeda, ki je bil v precejšnjem delu povezan s kolinami. V sporedu so pred polno dvorano nastopili humorist Primož Razboršek - Laški vžiguc, Jože Sotelšek in David Laznik, Ženski pevski zbor Prepelice, Ljudski pevci Ajda, Branka Jenžur, recitatorja Miha Kortnik in Jakob Zorko, Eva Stergar, gledališka sekcija Društva za ohranitev podeželja Veliki trn, z instrumentalno pevskim nastopom družina Sotelšek (oče Jože Sotelšek, vnuk David Laznik, hčerka Alenka Laznik in vnukinja Julija Laznik) ter ansambel FORA. Otroci iz Vrtca Krško enota Tonček Dolenja vas so razstavljali risbice prašičkov za srečo.

Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Dolenja vas Aleksander Libenšek in podpredsednica DK Žarek Petra Libenšek Račič.

Obiskovalci so bili navdušeni nad sporedom, polnem humorja, nekajkrat so zapeli skupaj z glasbeniki, ki so se odlično znašli v svojih vlogah. V dobrem razpoloženju je so nadaljevali večer tudi po uradnem delu, ko so organizatorji na mize razpostavili ocvirke in ostale dobrote. Živahen večer je potrdil, da so ljudje po dveletnem »koronskem« premoru že težko čakali ponovnega srečanja na katerem od množičnih vedrih dogodkov, in ocvirkijada je tak dogodek.

M. l.

Galerija