FOTO: V ognju so se štirje nadihali dima; serija nesreč in pijanih voznikov

30.1.2023 | 12:40

Na Gornjem Pijavškem je v soboto zagorelo zvečer okoli 19.30. Požar so gasilci omejili in pogasili. Po prvih zbranih obvestilih policistov je ogenj zajel ostrešje stanovanjske hiše. Pogoreli so tramovi, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Med poskusom gašenja požara so se štiri osebe nadihale dima. Reševalci so jih oskrbeli in 26-letnika odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled požarišča in nadaljujejo preiskavo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Sredi dopoldneva pijan in brez vozniške

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na Otočcu v petek nekaj po 10. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen touareg. 46-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,35 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Traktorist tudi brez vozniške, a z dvema promiloma alkohola

V petek okoli 19.30 so krški policisti pri Kremenu zaradi nezanesljive vožnje ustavili 57-letnega voznika traktorja. Tudi on ni imel vozniškega dovoljenja, zato pa v litru izdihanega zraka 1,07 miligram alkohola. Traktor so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Še tretji brez vozniške in pijan

Policisti PP Metlika so včeraj okoli 8. ure med kontrolo prometa v Metliki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen transporter. 22-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,94 miligrama alkohola. Vozilo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola povzročili tudi nesreče

V soboto okoli 17. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri izvozu za Smednik v smeri proti Ljubljani. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila iz Velike Britanije zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometno signalizacijo in zapeljal na brežino, kjer je z vozilom obstal. 28-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola. so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izrekli globo.

Trebanjski policisti so bili v soboto okoli 19.30 obveščeni o prometni nesreči na območju Biča. Tam je 63-letni voznik osebnega avtomobila Volkswagen golf na parkirnem prostoru zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v dve parkirani priklopni vozili. Povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,43 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča na območju Drče. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je zanjo odgovoren 30-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,34 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Prijeli tatove

Črnomaljski policisti so bili v soboto nekaj po 18. uri obveščeni o tatvini iz prodajalne na Belokranjski cesti v Črnomlju, kjer naj bi storilec ukradel več izdelkov in se odpeljal z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa so tatu izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 17-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zasegli so mu ukradene predmete v vrednosti okoli 400 evrov in jih vrnili osebju prodajalne. Prav tako so mu zasegli passata in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja seznanili pristojno sodišče, zaradi tatvine pa ga bodo ovadili.

Policisti PP Krško so sinoči pri Drnovem izsledili in prijeli 24-letnega osumljenca, ki je pred tem vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel kotel za žganjekuho in električne vodnike. Osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli ukradene predmete. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomili v topliško prodajalno

V Dolenjski Toplicah je v noči na nedeljo nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno. Ukradel je tobačne izdelke, menjalni denar in več zavitkov kave. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.600 evrov škode.

Migranti

Policisti so med 27. 1. in 30. 1. na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Ribnica na Dolenjskem, Slovenska vas, Brežice, Loče) prijeli 24 državljanov Kube, 17 državljanov Rusije, deset državljanov Maroka, osem državljanov Afganistana, po pet državljanov Bolivije, Turčije in Indije, dva državljana Gruzije, državljana Nepala, državljana Tunizije in državljana Gane.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 27. 1. in 30. 1. posredovali v 128. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 471 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 24 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila šestim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 20. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nezakonitih prehodov državne meje.

