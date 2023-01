Izbor vozila za službene namene

30.1.2023 | 13:00

S podjetji narociavto.si, Moje računovodstvo, Dominatus Digital in Agio si zagotovite najboljšo ponudbo glede vozila in pametno načrtujte stroške.

Za službene poti imamo na izbiro več različnih opcij, kako bomo prispeli na cilj k svojim poslovnim partnerjem. Uporabljamo lahko zasebni avtomobil ali kupimo službenega, lahko pa se odločimo tudi na primer za dolgoročno izposojo. Pri tem nam lahko pomagajo različni ponudniki, glede ponudbe pa se lahko nekoliko ozremo tudi na tuje trge. V Agio nam lahko svetujejo glede izposoje, na narociavto.si pa se obrnimo, če nas mika določena znamka iz tujine. V slednjem primeru bomo morda potrebovali storitve za premostitev jezikovnih ovir, pri čemer nam lahko priskoči na pomoč Dominatus Digital. Vselej pa moramo imeti pod nadzorom tudi razne stroške, povezane z naštetimi aktivnostmi, za kar bo pravi naslov Moje računovodstvo.

Kako narediti ožjo selekcijo?

Najprej glede na sredstva, s katerimi razpolagamo, nato pa glede na naše potrebe ocenimo, kaj se nam najbolj izplača. Za zgolj občasna potovanja bo morda zadostovala izposoja, če pa smo ves čas na poti, je morda bolj smiseln za nas nakup. Pri prej omenjenih ponudnikih Agio, narociavto.si, Dominatus Digital in Moje računovodstvo se lahko za končno izbiro poslužimo naslednjih storitev:

- uvoz iz Nemčije, kjer imamo na voljo velik trg dobro ohranjenih rabljenih avtomobilov z boljšo opremo, kot je na trgu pri nas;

- izračun DMV, preko katerega lahko v obliki spletnega kalkulatorja poizvemo, kakšni so lahko davčni ter drugi stroški glede na izpust CO2 in vrsto goriva, če se odločimo za uvažanje;

- kontroling (za več informacij obiščite spletno stran: https://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling), ko bomo potrebovali urejene finance ter finančne nasvete pri nakupu ali izposoji;

- prevajanje, ko bomo preverjali različne dokumente iz tujine ali se dogovarjali direktno ali indirektno s tujim prodajalcem;

- rent a car v Sloveniji, pri katerem je možna 24 urna asistenca na cesti, v ponudbi pa imamo več kot 100 osebnih in kombiniranih vozil;

- najem kombija (za več informacij obiščite spletno stran: https://www.agio.si/izposoja-najem-kombija/), ki ni omejen s kilometri ali dnevi – niti v tujini, pa bo pravi za nas, če bo potovala večja ekipa (do 9 oseb) na sestanek ali drugo srečanje, cena pa bo variirala glede na model, vrsto zavarovanja (osnovno ali osnovno ter kasko) ter kraj prevzema in vračila.

Ko zberemo vse ključne informacije, se lahko podamo v sklenitev pogodbe in izvedbo vseh postopkov, da bomo prejeli najboljši možni model, ki nam bo pisan na kožo.

Na kaj moramo biti pozorni?

Kadar kupujemo rabljeno vozilo v drugi državi, pazljivo preverimo vse podrobnosti, lahko pa tudi celotno izvedbo prepustimo posrednikom, ki imajo izkušnje glede različnih izzivov, kot so:

- pogajanja za čim boljšo ceno,

- transport iz druge države,

- zastopanje pred Finančno upravo,

- plačilo davka,

- homologacija,

- zavarovanje,

- podaljšanje tovarniške garancije in drugo.

Tako se lahko izognemo marsikateri skrbi in se posvetimo zgolj najpomembnejšim vidikom nakupa. Če bo naša izbira najetje, pa raziščimo, kolikšna je starost različnih modelov, kako dobro so vzdrževani, koliko udobja nam lahko nudijo, če bomo dlje časa na potovanju, ter kakšno je razmerje med kakovostjo in ceno. Preverimo tudi razne pogoje, kako je glede kritja stroškov v primeru morebitnih nesreč in drugih nepredvidenih situacij.

