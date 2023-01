Pritožba obdolženega umora žene v Brestanici, zagovornik želi ponovno sojenje

30.1.2023 | 17:40

Franc Šterban na Okrožnem sodišču v Krškem (Fotografije: arhiv DL; J. Koršič)

Šterbanov zagovornik Peter Prus Pipuš

Ljubljana/Brestanica - Pritožbeni senat Višjega sodišča v Ljubljani je obravnaval pritožbo Franca Šterbana, ki ga je Okrožno sodišče v Krškem septembra lani spoznalo za krivega umora žene in mu prisodilo 15 let zapora. Zagovornik Peter Prus Pipuš je pojasnil, da je prvostopenjska sodba obremenjena s procesnimi kršitvami, zato predlaga ponovno sojenje.

Prus Pipuš je na seji pritožbenega senata dejal, da je bil del dokazov izločen že v fazi preiskave, vendar se je sodna izvedenka kljub temu seznanila s spisom sestavljenim v preiskavi, tudi z iz njega izločenimi dokumenti.

Nadalje je sodna izvedenka Zdenka Čebašek-Travnik med pričanjem podajala vrednostne sodbe o zmanjšani prištevnosti Šterbana, lahko pa bi le ugotavljala dejansko stanje, je poudaril Prus Pipuš.

Izpostavil je še okoliščino, da je obtoženi po dejanju bil v stanju zmanjšane prištevnosti, skušal si je namreč vzeti življenje, zato se ni zavedal svojih pravic. Hišna preiskava je torej bila izvedena brez njegovega soglasja, zato gre v tej zadevi za nedovoljen dokaz, meni zagovornik.

Prus Pipuš je med pritožbo še navedel, da izrečena zaporna kazen presega življenjsko dobo 81-letnega obtoženca, ki da mu je zaradi hude bolezni ostalo le še nekaj let življenja. Zato je predlagal razveljavitev sodbe in ponovno sojenje ter omilitev izrečene kazni na obvezno psihiatrično zdravljenje.

"Kazen, ki mu je bila izrečena, dejansko predstavlja dosmrtni zapor, kar pa ni namen kaznovalne politike," je po seji dejal Prus Pipuš.

Šterbana je sicer sodišče septembra lani spoznalo za krivega umora žene in mu prisodilo 15 let zapora. Obtožnica ga je bremenila, da je novembra 2021 s sekiro umoril deset let mlajšo ženo, medtem ko je spala. Šterban je na predobravnavnem naroku dejanje priznal, kot razlog pa navedel jezo, ki da ga je popadla po tistem, ko je ugotovil, da naj bi mu žena ukradla denar, ki ga je zaslužil med večletnim delom v Nemčiji.

STA; M. K.

