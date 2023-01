V železniški nesreči ugasnilo življenje; nesreča v gozdu in v hiši zaklenjen otrok

30.1.2023 | 18:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Na železniški progi pri naselju Gornje Brezovo v občini Sevnica je malo po 12.30 uri vlak povozil občana. Na kraju so po poročanju uprave za zaščito in reševanje posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so opravili ogled okolice in potnikom pomagali pri sestopu z vlaka. Prisotni so bili tudi reševalci, ki pa so bili brez moči. Moški je v nesreči preminil. Obveščene so bile pristojne službe.

Nesreča v gozdu

Ob 11.45 je v bližini naselja Jurka vas, občina Straža, prišlo do delovne nesreče v gozdu. Gasilci PGD Vavta vas so reševalcem NMP Novo mesto nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila, s katerim so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Otrok zaklenjen v hiši

Ob 7.17 so na Raki, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v katero se je zaklenil otrok.

Na pogorišču spet gasilci

Ob 9.17 je v naselju Gornje Pijavško, občina Krško, ponovno zagorela strešna konstrukcija stanovanjske hiše, kjer je sicer gorelo v soboto. Gasilci PGE Krško so ob pomoči domačinov požar pogasili, požarišče pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore.

M. K.