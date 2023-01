Oživljanje žal neuspešno; potres čutili v Kočevju in Žužemberku

31.1.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.25 so v naselju Zavinek, občina Škocjan, gasilci PGD Škocjan zaradi zastoja srca posredovali kot AED prvi posredovalci in oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Oživljanje je bilo žal neuspešno.

Dimniški požar

Ob 18.16 so se v ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Metlika so požar pogasili, tuljavo očistili in s termovizijsko kamero pregledali okolico.

Potres

Minulo noč ob 2.08 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Ribnice, 42 km jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Kočevja in Žužemberka. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice, obvešča uporabnike pitne vode s Sromelj - predelov Javrovec 1, Javrovec 2 in Javrovec 3 ter Curnovec, da bo danes med 8.00 in 14.30 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Uporabnike pitne vode iz Kettejeve in Šolske ulice v Brežicah pa obveščajo, da je danes do predvidoma 12.00 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH na izvodu VIKENDI;

- od 8:00 do 12:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu RDEČI HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 17:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Pletisa.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo3:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS, izvod 4.IRČA VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 1.VINOGRADI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABRDJE, nizkonapetostno omrežje Kolenc-Gregorič;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTRASBERG, nizkonapetostno omrežje Močnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Androjna, predvidoma med 08:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) pa na območju TP Brestanica trg med 07:30 in 08:00 uro ter predvidoma med 14:00 in 14:30 uro.

M. K.