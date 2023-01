Huje poškodovana peška; grozil in razbijal v lokalu

31.1.2023 | 11:10

Včeraj zgodaj zjutraj pred šesto se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti v naselju Lokve na območju PP Črnomelj. Kot danes sporočajo s PU Novo mesto, je 53-letni voznik osebnega avtomobila Volkswagen touran, ki je pripeljal iz smeri Črnomlja, trčil v 44-letno peško, ki je nenadoma stopila na cesto izven prehoda za pešce. Žensko, ki je po trčenju padla in se huje poškodovala, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pijan, brez vozniške in z neregistriranim avtom

Sevniški policisti so med kontrolo prometa v Sevnici nekaj pred 16. uro kontrolirali voznika osebnega avtomobila Toyota yaris. Med postopkom so ugotovili, da 46-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,87 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na območju Tržišča so ob 16. uri ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. 52-letnemu kršitelju so avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodoval sedem pnevmatik

Na parkirnem prostoru podjetja v Novem mestu je med 28. 1. in 30. 1. nekdo poškodoval sedem pnevmatik na štirih vozilih in povzročil za okoli 1200 evrov škode.

Vlomi in tatvine; sedem zajcev z novimi lastniki

V Birčni vasi je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v zajčnik in ukradel sedem zajcev. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Včeraj med 16. in 20. uro je v naselju Potok na območju Straže nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 19. in 22. uro je v Metliki neznanec prav tako izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Okoli 22. ure pa je v Črnomlju nekdo skozi okno vlomil v poslovne prostore in ukradel okoli 450 evrov.

Grozil in razbijal v lokalu

Brežiške policiste so okoli 16.30 poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Cerkljah ob Krki, kjer je pijan moški grozil osebju in razmetaval inventar. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja več stolov v lokalu.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Čatež ob Savi, Slovenska vas) prijeli 10 državljanov Pakistana, devet državljanov Nepala, sedem državljanov Indije, šest državljanov Rusije, štiri državljane Konga, tri državljane Maroka, dva državljana Afganistana, dva državljana Alžirije in državljana Kosova.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 231 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je, kot omenjeno, hudo poškodovala peška, in 14 nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.