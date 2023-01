Gorazd Škof po koncu SP - Reprezentanca na pravi poti

31.1.2023 | 13:45

Gorazd Škof je pred leti navduševal v reprezentanci, na zadnjem svetovnem prvenstvu pa je bil trener vratarjev (na sliki ob Urošu Zormanu). (Foto: Nikola Miljkovic/M24.si)

Brežice - Gorazd Škof prvič na svetovnem prvenstvu v vlogi trenerja vratarjev – Po njegovem mnenju je deseto mesto naša realnost – Po koncu kariere ostaja povezan z rokometom

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem osvojila deseto mesto in si s tem skoraj gotovo priigrala tudi vozovnico za kvalifikacije za olimpijske igre naslednje leto v Parizu. V vlogi trenerja vratarjev je bil del strokovnega vodstva tudi Brežičan Gorazd Škof, ki je v svoji karieri štirikrat branil za Slovenijo na svetovnem prvenstvu. Priznava, da mu je bilo takrat lažje na igrišču kot zdaj ob njem.

Slovenija ni dosegla boljše uvrstitev kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu, ko je bila deveta, a vseeno je pustila precej boljši vtis kot pred dvema letoma. »To prvenstvo je v reprezentanco vrnilo optimizem. V ekipo smo vrnili kult reprezentance, pripadnost, borbeni duh, željo, motiv. To je krasilo tudi vse nas v strokovnem vodstvu, ko smo pred leti ponosno nosili slovenski grb na dresih. To smo želeli prenesti na zdajšnje reprezentante,« pravi Škof.

Deseto mesto je po njegovem mnenju naša realnost. »Izgubili smo le proti Franciji in Španiji, ki sta v svetovnem vrhu. Nimamo se česa sramovati; mislim, da smo upravičili posebno povabilo Mednarodne rokometne zveze za nastop na prvenstvu. Za uvrstitev med najboljših pet pa je treba premagati enega izmed rokometnih velikanov. Veseli me, da smo se poslovili z zmago proti Črni gori. Ta reprezentanca je na pravi poti in z optimizmom lahko pričakujemo kvalifikacije za evropsko prvenstvo v Nemčiji,« zatrjuje Škof.

Urban Lesjak in Jože Baznik sta se po njegovih besedah izkazala v vratih, a še vedno je prostora za napredek. Strinja se, da Sloveniji manjka strelec z razdalje, po drugi strani pa je odkritje prvenstva Aleks Vlah, ki je svoje predstave iz Lige prvakov prenesel v reprezentanco. »Niti igre je dobro povezoval Dean Bombač, lahko pohvalim tudi Roka Ovnička. Uroš Zorman in Luka Žvižej sta odlično vodila reprezentanco; malo sem bil sicer skeptičen, ali bodo fantje razumeli raznolikost akcij in idej, ki si jih je zamislil Uroš,« še pove Škof, ki ob tem doda, da je v ekipi vseskozi vladalo dobro vzdušje.

TRENER VRATARJEV V SLOVENJ GRADCU

Pred dobrim letom in pol je končal športno pot. Začel je v domačih Brežicah, nato pa je v Sloveniji igral še za Dobovo, Krško, Trimo, Gorenje, Celje in Koper, v tujini pa je nosil dres Zagreba, Creteila, Nantesa, Paris Saint-Germaina, Erlangena, Ferlacha in nazadnje Ludwigshafna. Trenutno živi v Velenju in je še vedno vpet v rokomet, saj je v Slovenj Gradcu je trener vratarjev. Na vprašanje, ali ga mika, da bi postal glavni trener, odgovarja, da bi bil verjetno preveč nervozen na tekmah; zdaj se vidi bolj v trenutni vlogi, ki jo opravlja, v kateri lahko svoje bogate izkušnje prenaša na mlajše vratarje.

Rok Nose