Čez dva meseca nov balon nad velodromom

31.1.2023 | 16:00

Nad velodromom, ki so ga po zrušenju strehe pomagali čistiti tudi gasilci (Foto: PGD Prečna ) ...

... bodo postavili nov, sodobnejši balon, in ne bodo dvigovali padlega. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Potem ko so v podjetju Duol, ki je proizvedlo in je tudi lastnik porušene napihljive strehe nad Olimpijskim vadbenim centrom v Češči vasi, najprej napovedali, da bodo v roku dveh tednov po rešitvi njihovega zahtevka na zavarovalnici zavarili in postavili porušen balon, so se na začetku tega tedna odločili drugače.

Tako ne bodo popravljali poškodovane strehe, ampak bodo nad velodromom in atletsko stezo napeli povsem novo iz bolj sodobnih materialov in s sodobnejšo tehnologijo.

Predvidevajo, da bo streha postavljena in napihnjena v roku dveh mesecev.

I. V.