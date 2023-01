Krka kupuje v Indiji

31.1.2023 | 18:25

Krkina poslovna zgradba v Ločni (Foto: arhiv; B. B.)

Novo mesto - Krka se zanima za nakup deleža v indijskem podjetju Unichem Laboratories, poročanje indijskih medijev povzema N1. V novomeški družbi so za portal pojasnili, da je to podjetje sicer eden od njihovih dobaviteljev in da redno preverjajo možnosti širitve sodelovanja z nekaterimi poslovnimi partnerji.

Razlog za načrtovani posel naj bi bila pridobitev močnega položaja na trgih v ZDA in Latinski Ameriki, kjer je Unichem Labs že prisoten, med drugim tudi na področju kardiologije, sladkorne bolezni, nevrologije in protivnetnih zdravil.

Zaradi strmega padca tečaja delnice indijskega podjetja naj bi pogovori o vstopu Krke v lastništvo sicer potekali počasi.

STA; M. K.