Ogenj uničil streho vikenda

1.2.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.28 je v naselju Češnjice pri Zagradcu, občina Ivančna Gorica, gorelo ostrešje vikenda. Požar, ki je uničil ostrešje, so pogasili gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem, Stična, Ambrus in Krka.

Ob 1.54 je ponovno zagorelo na požarišču požara vikend. Gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem so požarišče prekopali in zalili z vodo.

S ceste v jarek

Ob 12.25 je pred naseljem Velike Lese, občina Ivančna Gorica, voznik izgubil nadzor nad osebnim vozilom, zapeljal s cestišča in obstal v jarku. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP.

Pomoč reševalcem

Ob 15.12 so gasilci PGE Krško v naselju Narpel, občina Krško, nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC2 na izvodu GOSTILNA-TRGOVINA;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA na izvodu GLAVNE VAROVALKE SON,, S.K.O. OGOLIN.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 1.VINOGRADI;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA 1971, izvod 5.LEBANOVA DESNO-POKOPALIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA 2001;

- od 11:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE 1987.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica na območju TP Pecelj, nizkonapetostno omrežje – Dogert Pecelj predvidoma med 8. in 14. uro.

M. K.