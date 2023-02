Cenejša sterilizacija in kastracija mačk - da bi bilo manj zapuščenih živali

Sevnica - Zapuščene živali, ki prosto živijo v lokalnem okolju, so odraz neodgovornega ravnanja lastnikov, se po lastnih besedah zavedajo tudi na Občini Sevnica. Po priporočilih stroke je najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali sterilizacija oziroma kastracija.

Tudi Občina Sevnica že vrsto let sofinancira posege sterilizacije in kastracije lastniških mačk, saj, kot navajajo v sporočilu za javnost, poleg številnih zdravstvenih koristi za živali ta poseg preprečuje nezaželeno razmnoževanje, ki pogosto rezultira v zavrženih in zapuščenih živalih.

Občinska akcija v sodelovanju z Veterinarsko postajo Sevnica poteka dvakrat letno. Letošnja spomladanska akcija sofinanciranja posegov bo potekala od 1. do 14. februarja 2023.

Strošek posega sterilizacije za lastnika znaša 35 evrov, za kastracijo pa 25 evrov. Preostanek vrednosti storitev sofinancirata Občina in Veterinarska postaja Sevnica. Za poseg je potrebno rezervirati termin na Veterinarski postaji.

Občina Sevnica si s tem in drugimi ukrepi prizadeva za zmanjševanje števila zapuščenih živali, za kar letno namenja okoli 20 tisoč evorv. Od leta 2018 je bil z akcijo subvencioniranja sterilizacij in kastracij opravljen 701 poseg.

