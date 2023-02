Hopsi Krki zadali prvi poraz; Okorn: Igrali smo sramotno, se opravičujem

1.2.2023 | 08:20

Foto: KD Hopsi Polzela

Polzela - Košarkarji Krke so v 16. krogu doživeli prvi poraz v letošnji sezoni Lige Nova KBM. Na Polzeli so izgubili s Hopsi s 66:73 (10:19, 14:14, 10:12, 32:28).

* Dvorana Polzela, gledalcev 100, sodniki: Palčič (Postojna), Misson (Škofja Loka), Novak (Hruševje).

* Hopsi Polzela: Pešak 5 (2:3), Besedić 17 (2:2), Glavan 3, Vranjkovič 9 (5:8), Grušovnik 2, Goltnik 13 (2:2), Vasilić 8 (4:5), Pelko 16 (8:9).

* Krka: Stergar 9 (2:2), Cerkvenik 7, Stavrov 8 (2:9), Vucić 8 (0:1), Jurkovič 2, Spasojević 9 (1:5), Špan 17, Macura 6.

* Prosti meti: Hopsi Polzela 23:29, Krka 5:17.

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 10:29 (Goltnik 3, Besedić 3, Pelko 2, Glavan, Pešak), Krka 9:24 (Špan 5, Stavrov 2, Stergar, Cerkvenik).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 22, Krka 26.

* Pet osebnih: Besedić (37.), Cerkvenik (38.).

Košarkarji Krke so v šestnajstem nastopu v ligi Nova KBM doživeli prvi poraz. Na gostovanju na Polzeli so morali priznati premoč Hopsom, ki so vpisali prvo zmago v 2023 oziroma šesto v sezoni.

Polzeljani so zasluženo prišli do dveh točk, saj so bili v ospredju vseh 40 minut. Izkoristili so nezbrano igro gostov, ki so nastopili z vsega devetimi igralci (krkaši so igrali brez obolelega Mihe Škedlja, manjkal je tudi prvi strelec Rok Stipčević) in ki se jim je poznala utrujenost po napornem ritmu tekem. Za njih je bila to osma tekma v januarju oziroma peta v desetih dneh.

Krka se je dobro minuto pred koncem srečanja približala na 67:63, nato tudi na 69:66, njihove upe pa je pokopal Milojko Vasilić najprej z dvema prostima metoma, nato pa z ukradeno žogo.

Največ točk za domače sta dosegla Jure Besedić (17 točk, 8 skokov) in Jure Pelko (16 točk), pri Krki, ki je zgrešila kar 12 prostih metov in imela 19 izgubljenih žog, pa je bil dvomestni le Jan Špan s 17 točkami.

Izjavi po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: ''Čestitke Hopsom za zmago. Istočasno se opravičujem našim navijačem in sponzorjem kluba. To, kar smo pokazali danes, je z eno besedo sramotno. To je praktično vse, kar se da povedati o današnji tekmi. Smo v nekem prostem padu in sedaj moramo pokazati karakter, da se iz tega vrnemo.''

Matiaž Čuješ, trener Hopsev: "Težka tekma za Krko. Krka je bila do danes brez poraza. Mi smo se dogovorili, da igramo čvrsto obrambo in da probamo izkoristiti njihovo utrujenost po nastopih v regionalnem tekmovanju. Fantje so igrali vrhunsko v obrambi. Bili smo ekipa, zdržali do konca. Čestitam fantom za vrhunsko prikazano igro in zmago. Hvala tudi navijačem. Krki pa srečno v četrtek v Pokalu Spar.''

Naslednjo tekmo v Ligi Nova KBM bodo Krkaši odigrali v soboto, 4. 2., ob 13.00, ko bodo gostovali v Šentjurju.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn