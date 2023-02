Gradnja krožišča v Šmarju in cestne zapore

1.2.2023 | 12:50

Foto: Občina Sevnica

Hodnik za pešce je preusmerjen na opuščeno cestno navezavo na industrijsko cono

Šmarje - Na območju gradnje krožišča v Šmarju so stekla dela za gradnjo škarpe in armirane brežine. Od območja križanja državne ceste Boštanj - Planina z novo zgrajenim nadvozom čez trebanjsko železnico do krožišča pri trgovini Lidl je urejena delna zapora ceste z izmeničnim enosmernim prometom.

Zaradi možnosti udora brežin bo cestna zapora s semaforji urejena ves čas poteka gradbenih del, tudi v popoldanskem in nočnem času ter ob vikendih. Občina Sevnica voznike poziva k strpnosti ter doslednem upoštevanju cestnoprometnih pravil.

Na območju gradbišča je prepovedan ves promet. Hodnik za pešce je v tej fazi gradbenih del preusmerjen na opuščeno cestno navezavo na industrijsko cono in pod novim nadvozom do trgovine Lidl. Hodnik za pešce je označen z usmeritvenimi tablami.

Nosilec projekta gradnje krožišča je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Občina Sevnica je soinvestitor. Izvajalca gradbenih del, podjetji Rafael d. o. o. in Gradnje d. o. o., bosta z deli zaključili predvidoma do letošnje jeseni, dinamika poteka gradbenih del pa je, kot dodajajo na občini, močno odvisna od vremenskih razmer.

M. K.