Novi svetniki o proračunu - Največji projekt bo nov vrtec

1.2.2023 | 14:00

Župan Dušan Krštinc na svetniški seji (Foto: arhiv DL)

Straža - Predlog proračuna v prvi obravnavi potrdili brez glasu proti – Predvidena tudi obnova ceste od banke do lekarne

Straški občinski svetniki so v prvi obravnavi soglasno potrdili proračun za leto 2023, pred tem pa nanizali vrsto predlogov, do katerih se bosta do naslednje seje opredelila župan in občinska uprava.

V Občini Straža, kjer bodo do sprejetja proračuna na začasnem financiranju, predvidevajo 5,9 milijona evrov proračunskih prihodkov, kar je za 8 odstotkov več kot lani. Povišanje gre predvsem na račun višje povprečnine. Predvideni odhodki znašajo 7,2 milijona evrov, od česar je za naložbe predvidenih 4,2 milijona oz. 58 odstotkov vseh odhodkov. »Razliko med prihodki in odhodki bomo pokrivali s stanjem sredstev na računu preteklega leta, ki je znašalo 405.000 evrov, in z načrtovanim zadolževanjem za 930.000 evrov,« je pojasnila Polonca Špelko Krštinc iz občinske uprave.

Med glavne naložbe letošnjega leta uvrščajo nadaljevanje gradnje regionalne kolesarske povezave Novo mesto–Straža (njeno dokončanje je predvideno maja letos), začetek gradnje 12-oddelčnega vrtca pri Osnovni šoli Vavta vas, obnovo in rekonstrukcijo ceste skozi Vavto vas in Stražo (od banke do lekarne), začetek postavljanja zaščitnih ograj pred padajočimi skalami na Straškem hribu, gradnjo vodovoda v Rumanji vasi proti Dolenjskim Toplicam, obnovo vodovoda na Selih in začetek gradnje novega lesenega mostu v Lokah. Nadaljevali bodo tudi zamenjavo sijalk v javni razsvetljavi z varčnejšimi, kar nekaj denarja pa namenjajo tudi za izdelavo projektne dokumentacije za projekte, ki se bodo zvrstili v prihodnjih letih.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Jutri izide nova ...

M. Žnidaršič