Z dvema promiloma alkohola sredi dne vijugala po cesti

1.2.2023 | 11:35

Policiste PP Krško so včeraj okoli 14.30 občani opozorili na nevarno vožnjo voznice osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Pijavškega proti Krškem in vijugala po vozišču. 35-letnico so izsledili in izločili iz prometa. V litru izdihanega zraka je imela 0,82 miligrama alkohola, danes sporočajo s PU Novo mesto. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaščitili žrtev in nasilneža pridržali

Policisti PP Krško so bili obveščeni o nasilju v družini v okolici Krškega. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 41-letni moški nasilen do zunajzakonske partnerke. Osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini, so izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O ugotovitvah so seznanili pristojno tožilstvo. Ovadili ga bodo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Pijan končal v lisicah

Sinoči nekaj pred 19. uro so policisti PP Črnomelj posredovali v naselju v okolici Črnomlja, kjer naj bi se moški nedostojno vedel in nadlegoval partnerko. Bil je pod vplivom alkohola in se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Čistil bo

Med 27. 1. in 31. 1. je na območju Sevnega nekdo iz odklenjenega gospodarskega objekta ukradel visokotlačni parni čistilec.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova) izsledili in prijeli devet državljanov Pakistana, šest državljanov Kube, pet državljanov Sirije, tri državljane Centralne afriške republike, po dva državljana Rusije, Gvineje in Maroka, državljana Kameruna, državljana Alžirije in državljana Benina.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 176 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 15 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb in nezakonitih prehodov državne meje.

