Kristjani danes s svečnico končujejo božični čas

2.2.2023 | 07:00

Foto: arhiv; STA

Kristjani danes obeležujejo svečnico, s katero se po cerkvenem koledarju 40 dni po božiču končuje božični čas. Tako je treba po ljudskem izročilu do svečnice pospraviti jaslice. Na današnji dan po cerkvah blagoslavljajo sveče, zaradi česar je praznik znan kot svečnica oziroma praznik luči. S praznikom pa je povezano tudi redovništvo.

Katoličani in evangeličani ter po svetu tudi nekateri drugi kristjani se na svečnico spominjajo svetopisemskega dogodka, ko sta Marija in Jožef nesla Jezusa v judovski tempelj. Vsaka mati je tedaj namreč morala 40. dan po porodu sina odnesti v tempelj, tam darovati in se tako očistiti.

Hkrati v Katoliški cerkvi praznujejo dan Bogu posvečenega življenja, ki so ga prvič obeležili leta 1997 v času papeža Janeza Pavla II. Na ta dan obnovijo redovniške zaobljube. Redovniki, ki se odločijo za posvečeno življenje, se zaobljubijo k določenemu načinu življenja, odpovejo se življenju v družini oziroma poroki, zaobljubijo se uboštvu in pokorščini predstojnikom.

Do svečnice je treba po ljudskem izročilu pospraviti jaslice, ob tem prazniku pa se tudi nehajo peti božične pesmi. Ponekod na slovenskem narodnostnem območju, denimo na Gorenjskem in v Podjuni, so še po drugi svetovni voljni po hišah hodili svečniški koledniki. Z njimi so se končali božično-novoletni obhodi kolednikov, ki so od hiše do hiše voščili srečo, v zameno pa so dobili darove.

S svečnico je povezanih več ljudskih pregovorov, ki se nanašajo na vreme. Če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena, se glasi eden od njih. Prav tako je znan pregovor, po katerem se takrat, ko na svečnico sneži, že vigred (pomlad) oglasi. Podobno povzame tudi pregovor: Če je svečnica topla, sneg prinaša, če je mrzla, ga pa odnaša.

Vremenoslovci za danes napovedujejo na severu in ponekod na vzhodu zmerno do pretežno oblačno vreme, drugod bo več jasnine. Na severovzhodu bodo možne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 2, najvišje dnevne pa od 4 do 12 stopinj Celzija.

STA; M. K.