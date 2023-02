Pomlajena namiznoteniška reprezentanca izgubila v Romuniji; Hribarju le en niz

2.2.2023 | 08:30

Najbolj izkušen mož slovenske reprezentance v Bukarešti, 23-letni Šmarječan Peter Hribar (Foto: arhiv; NTZS)

Bukarešta - Pomlajena slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v zadnji tekmi kvalifikacij za ekipno evropsko prvenstvo v skupini A6 še drugič izgubila z Romunijo, ki je v Bukarešti zmagala s 3:0. Navkljub porazu bo Slovenija med 10. in 17. septembrom igrala na ekipnem evropskem prvenstvu v Malmöju na Švedskem.

Zaradi klubskih obveznosti Andreja Ojsteršek Urh tokrat ni računala na Darka Jorgića in Denija Kožula, kajti Slovenija si je ob Romuniji, obe sta po dvakrat premagali Ukrajino, že prej zagotovila nastop na prvenstvu.

Ob Petru Hribarju, ki je zdaj stalni član prve postave slovenske ekipe, sta dobila priložnost Aljaž Godec in Miha Podobnik, vsi trije skupaj so proti kakovostnim tekmecem osvojili dva niza. Več niso pričakovali, sta pa Godec in Podobnik imela dobre trenutke, ki lahko radostijo selektorico Andrejo Ojsteršek Urh.

Izid:

ROMUNIJA - SLOVENIJA 3:0

Cristian Pletea - Aljaž Godec 3:1 (7, -9, 8, 4)

Hunor Szocs - Peter Hribar 3:1 (10, -10, 6, 4)

Ovidiu Ionescu - Miha Podobnik 3:0 (11, 10, 7)

STA; M. K.