Revozova letošnja proizvodnja predvidoma na ravni lanske; dvignili plače

2.2.2023 | 12:30

V Revozu (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Renaultovi avtomobilski tovarni Revoz so se lani soočali s težavami, ki jih je povzročala neredna oskrba z elektronskimi deli in z vsesplošno krizo, povezano s preobrazbo avtomobilske industrije. Vse navedeno je vodilo do zmanjšanja obsega proizvodnje. Izdelali so manj vozil kot predlani, podoben obseg proizvodnje pa pričakujejo tudi letos.

V novomeški tovarni so morali marca lani zmanjšati obseg proizvodnje oz. s poldruge preiti na zgolj eno proizvodno izmeno. Skupaj so lani izdelali nekaj več kot 68.000 vozil, medtem ko so jih predlani skoraj 96.000.

Glede na naročila je za avtomobilske modele, ki jih proizvaja Revoz, letos predvidena podobna prodaja kot lani oz. so predvidene podobne proizvodne količine. Spremembe organizacije dela niso predvidene, so navedli v Revozu.

Omenjene proizvodne težave so vodile tudi do zmanjšanja števila zaposlenih. Družbo je lani zapustilo nekaj manj kot 700 zaposlenih. Konec leta 2021 je bilo v Revozu namreč 2087 zaposlenih, konec lanskega leta pa se je število zaposlenih zaustavilo pri 1402. Kaj se bo na področju kadra dogajalo letos, v Revozu niso odgovorili.

Z novim letom so sicer dvignili plače. "Januarja letos smo v Revozu sklenili dogovor s socialnimi partnerji, ki poleg regresa za letni dopust, dodatka na delovno dobo, letne nagrade za poslovno uspešnost, individualnih nagrad ter kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja opredeljuje tudi dvig plač," so pojasnili, in dodali, da so s 1. januarjem osnovne bruto plače zaposlenih - sicer odvisno od plačnega razreda - zvišali za 10,3 do 12 odstotkov.

Glede proizvodnje so pristavili, da vsi trije modeli, ki jih proizvajajo, clio 5, twingo EV in twingo, ostajajo v proizvodnji, ki bo letos obratovala v eni izmeni z dnevno izdelavo 325 vozil. Ker so razmere na področju oskrbe sestavnih delov, predvsem elektronskih, še vedno negotove, pa je možno, da si bodo morali tudi letos pomagati z uvedbo občasnih nedelovnih dni.

Sicer pa matični Renault še vedno ni dokončno odločil, "katere modele bomo v Revozu izdelovali potem, ko se zaključi proizvodnja trenutnih modelov", so še zapisali v Revozu.

V Revozu so sicer novembra lani potrdili, da je skupina Renault Group predstavila nov korak strategije Renaulution. Renault, ki želi s to strategijo postati avtomobilsko podjetje nove generacije, pa svoje vire usmerja "v verige vrednosti, ki izhajajo iz preobrazbe avtomobilske industrije in mobilnosti: električna vozila, software, storitve novih mobilnosti, krožno gospodarstvo ter termična in hibridna vozila".

Revoz je skupaj s še 13 tovarnami za sestavo vozil del ene od petih novih entitet, in sicer Power oz. Moč, ki bo še naprej razvijala inovativna termična in hibridna vozila z nizkimi izpusti pod okriljem znamk Renault, Dacia in Renault LCV, so še sporočili.

STA; M. K.