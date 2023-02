FOTO: Zimski pogled na novozgrajeni nadvoz

3.2.2023 | 12:00

Ivančna Gorica - Takole izgleda zimski pogled na novozgrajeni nadvoz čez železniško progo pri Malem Hudem v Ivančni Gorici, ki bo po zaključku, z že zgrajeno zahodno obvoznico, razbremenil prometno gnečo občinskega središča, so sporočili z ivanške občine in poslali pričujoče fotografije.

Dela na nadvozu se zaradi trenutnih vremenskih razmer izvajajo v omejenem obsegu in se bodo ob ustreznih pogojih nadaljevala z ureditvijo razsvetljave nadvoza, prometne signalizacije, hidroizolacije objekta in ureditvijo poljske poti pod nadvozom. V spomladanskem času bo, kot napovedujejo na občini, sledilo še glavno asfaltiranje nadvoza.

Kljub temu podjetje CGP izvaja gradbena dela na mostu čez Stiški potok v industrijski coni pri podjetju Cookinox. Tu gre za rušitev dela temeljnih plošč, krilnih zidov in prekladne konstrukcije, da bo most širši in na pravi višini ob vstopu na nadvoz.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

