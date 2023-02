Gen-I za prve popuste gospodinjskim odjemalcem skoraj milijon evrov

3.2.2023 | 09:30

Ljubljana/Krško - Gospodinjski odjemalci Gen-I so v prvih treh mesecih kampanje za varčevanje z energijo na letni ravni skupaj porabo električne energije zmanjšali za tri odstotke, zemeljskega plina pa za 22 odstotkov. Kot so sporočili iz podjetja, bodo tako za privarčevano energijo na februarskih računih skupno namenil za skoraj milijon evrov popustov.

"Z manjšo porabo električne energije ali zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalci k nižjim stroškom največ prispevajo sami, dobavitelj pa jih vsake tri mesece dodatno nagradi s popustom," so namen kampanje strnili pri podjetju. Popust je odvisen od skupnega zmanjšanja porabe energije gospodinjskih odjemalcev, ki jim je Gen-I energijo dobavljal že pred lanskim oktobrom.

Če bodo gospodinjstva porabo električne energije znižala do tri odstotke, bodo privarčevala en evro brez DDV, če bodo privarčevala med štiri in šest odstotkov, bodo deležna popusta v višini štirih evrov, med sedem in devet odstotkov sedem evrov, med 10 in 12 odstotkov pa 10 evrov. Če bodo privarčevala 13 odstotkov ali več, bodo položnice nižje za 13 evrov.

Pri zemeljskem plinu so popusti nekoliko višji. Če bodo gospodinjstva od oktobra do marca privarčevala med enim in tremi odstotki, bo za odjemalce položnica dva evra nižja. Če bodo porabo zemeljskega plina zmanjšala za med štiri in šest odstotkov, bodo plačala osem evrov manj, med sedem- in devetodstotni prihranek jim bo prinesel 14 evrov nižje položnice, prihranek med 10 in 12 odstotkov pa 20-evrski popust. Če bodo gospodinjstva porabo zemeljskega plina zmanjšala za 13 ali več odstotkov bodo prihranila 26 evrov brez z DDV. Višina popusta bo od aprila do vključno septembra nekoliko nižja.

Kot so zapisali v podjetju, gre za družbeno odgovoren cilj, da s spodbujanjem varčne rabe energije pri gospodinjskih odjemalcih dosežejo 10-odstotno skupno zmanjšanje porabe energentov glede na preteklo leto. "Prvi izračuni so potrdili, da je mogoče največje zmanjšanje doseči pri ogrevanju in porabi tople vode, zmanjšanje porabe pa ni zanemarljivo niti pri varčni uporabi gospodinjskih aparatov," so poudarili.

Podjetje bo sicer tudi letos največ pozornosti namenjalo aktivnostim na veleprodajnih trgih z električno energijo. "Ob zavedanju nujnosti opuščanja fosilnih goriv in prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije za ustavitev podnebnih sprememb bomo hkrati nadaljevali z vlaganji v razvoj pametnih rešitev za učinkovito izrabo predvsem sončne energije," so načrte strnili v Gen-I.

STA; M. K.