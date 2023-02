Potresni sunek pri Mokronogu

3.2.2023 | 07:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 19.07 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,7. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 47 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Mokronoga.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Mokronoga in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Pomoč onemoglemu

Sinoči ob 19.21 so na Bračičevi ulici na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom ob prisotnosti policije vstopili v stanovanjski objekt in onemogli osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so jo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 10.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI SEMIČU, TP PUGLED;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE 1985, TP ZAPUŽE 1988, TP OREHOVICA-VAS 1999, TP KAMNIŠČEK 1999;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL, TP TIČNICA, TP CEROV LOG 1978, TP MIHOVO 1978.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER in TP RDEČI KAL;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 5. OBRTNIŠKA ULICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.