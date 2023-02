Pijan iz gostilne v lisicah; ena kripa manj na cestah, a za kako dolgo?

3.2.2023 | 10:40

Policisti PP Dolenjske Toplice so sinoči nekaj pred 22. uro med kontrolo prometa v Žužemberku ustavljali voznika osebnega avtomobila Volswagen passat, a znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo do Dobrave, kjer je vendarle ustavil. Med postopkom so ugotovili, da gre za 33-letnega večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov - tudi tokrat jih ni razočaral. Nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa je prevažal več oseb, kot je to dovoljeno. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, odjavljen iz prometa, z nameščenimi ponarejenimi registrskimi tablicami. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog, napisali obdolžilni predlog in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi ponarejanja. Določila zakona o motornih vozilih in Zakona o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.880 evrov.

Pijan iz gostilne v lisicah

Črnomaljske policiste so nekaj pred 18. uro poklicali na pomoč iz gostinskega lokala na območju Vinice, kjer je pijan moški nadlegoval osebje in grozil. 63-letni državljan Hrvaške se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Pa je šel baker

V Dragomlji vasi na območju PP Metlika je v noči na četrtek nekdo z dvorišča gospodarskega objekta ukradel bakreni del kotla za žganjekuho. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 700 evrov.

Migranti

Policisti so med varovanjem državne meje na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova) izsledili in prijeli 17 državljanov Sirije, 15 državljanov Rusije, 11 državljanov Indfije, tri državljane Kube, državljana Pakistana, državljana Šrilanke, državljana Gvineje Bissau in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 278 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Dolenjskih Toplicah zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje.

