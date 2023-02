O problematiki šolskih prevozov

3.2.2023 | 14:15

Županja Mateja Povhe in v. d. direktorja občinske uprava mag. Janko Zakrajšek (Foto: R. N.)

Vodja svetniške skupine Gibanje Svoboda Gregor Kaplan je bil po seji zadovoljen, da so postavili okvirno časovnico reševanja problematike šolskih prevozov. (Foto: R. N.)

Trebnje - Nekateri otroci na šolski avtobus že zgodaj zjutraj – Županja Mateja Povhe zatrjuje, da bodo v analizo vključili različne deležnike in da na račun otrok ne bodo varčevali – Prve spremembe sistema naj bi uvedli že do začetka marca

Trebanjski občinski svetniki so se na zadnji seji najdlje zadržali pri točki o šolskih prevozih, ki so jo na predlog svetniške skupine Gibanje Svoboda dodatno uvrstili na dnevni red. Svetniki so se zavzeli za rešitev problematike, ki se vleče že nekaj časa.

Kot je bilo izpostavljeno v razpravi, imajo nekateri otroci avtobus že zelo zgodaj, saj je začetek linije že kmalu po šesti uri. »Otroci prihajajo v šolo skoraj debelo uro pred začetkom pouka, ki se začne ob 8.20. Zgodnje vstajanje se pri nekaterih pozna ter vpliva na njihovo učno kondicijo in rezultate v šoli,« je poudaril Gregor Kaplan (Gibanje Svoboda). Skupaj s strankarskima kolegoma Andrejo Gorenc in Branetom Praznikom so že pred sejo poslali dopis za obravnavo točke, v katerem so popisali težave s šolskimi prevozi. »Za nekatera območja naše občine, kot so: Rihpovec, Lukovek, Rdeči Kal, Gradišče, Čatež (okolica) in tako naprej, je treba preučiti proge, ki so bile racionalizirane, ter jih speljati tako, da bo ta pot do avtobusa varna in kratka,« so med drugim zapisali. Njihov predlog je tudi obnova nekaterih avtobusnih postaj, ponekod pa bi jih morali na novo postaviti.

Svetniki Gibanja Svoboda poudarjajo, da so šolski prevozi prioritetna naloga občine, sistem pa je treba prilagoditi tako, da bo še varnejši in prijaznejši do otrok. »Naša želja je, da to enkrat spravimo z mize,« je bil odločen Kaplan, ki je pozval občino, da naj se v reševanje te problematike vključijo vsi deležniki.

Županja Mateja Povhe je dejala, da so že ob koncu prejšnjega mandata, ko je občino vodil Alojzij Kastelic, obravnavali to problematiko, vendar se ni nič premaknilo. »Med volilno kampanjo sem poudarjala varne šolske poti. V občinski upravi smo k reševanju te problematike že pristopili; delno imam imenovano delovno skupino, manjka še član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Takoj ko bo ta skupina popolna, bo pod drobnogled vzela šolske prevoze. Bistveno je upoštevanje vseh deležnikov, tudi voznikov avtobusov,« je dejala. Naredili bodo analizo, z izsledki pa nato seznanili tudi občinski svet. Če se bo kje izkazala potreba po dodatnih avtobusih, bodo to tudi zagotovili. »Na račun otrok ne bomo varčevali,« je bila odločna.

Franci Kepa (SDS) je omenil, da je včasih avtobus pobiral otroke v vasi Dolge Njive pri Šentlovrencu, zdaj pa ne več. Predlagal je, da se znova preuči to možnost. Špela Smuk (DROT) se je zavzela za neposredno komunikacijo med starši ter Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. »Dobro bi bilo, če bi imel svet svojo elektronsko pošto ali da bila na spletni strani občine možnost, da bi starši lahko sporočali svoje predloge oz. težave,« je dejala Smukova.

Blaž Ovnik (DROT) je izpostavil, da je problematika šolskih prevozov široka in večplastna, zato bo zahtevala veliko dela. Po njegovem mnenju se nekatere spremembe mogoče v precej kratkem času, druge pa zahtevajo bolj poglobljeno analizo. Županja je ob tem dodala, da bodo k temu pristopili na podlagi strokovnih ugotovitev, ne pa političnih odločitev.

Na koncu je občinski svet sprejel več sklepov. Med drugim so si zastavili časovnico; prve spremembe naj bi uvedli že do začetka marca, celoten sistem šolskih prevozov pa naj bi posodobili predvidoma po prvomajskih počitnicah.

Občinski svet je na seji brez razprave soglasno potrdil sestavo delovnih teles občin, kot ga je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Rok Nose