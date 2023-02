Trčil s kombijem; padec v zaklenjeni sobi

3.2.2023 | 18:30

Danes ob 13.40 je v Dolnji Stari vasi, občina Škocjan, prišlo do naleta kombiniranega in osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Obstal na brežini

Ob 16.19 je v ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki vozilo obstalo na travnati brežini. Gasilci PGD Metlika so s tehničnim posegom vozilo dvignili in postavili na cesto.

Padec v zaklenjeni sobi

Ob 17.04 je v ulici Na Lazah v Metliki onemogla oseba padla in ostala ujeta v zaklenjeni sobi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Metlika so s tehničnim posegom odprli vrata in pomagali pri prenosu osebe do reševalnega vozila reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dimniški požar

Zjutraj ob 7.03 so v Aškerčevi ulici v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so nadzorovali izgorevanje saj ter dimnik in okolico pregledali s termo kamero.

M. K.