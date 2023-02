Trimo Trebnje do visoke zmage nad Dobovo

4.2.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so v 14. krogu lige NLB premagali Dobovo z 31:17 (12:8).

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 250, sodnika: Košir, Gorenc.

* Trimo: Grčo, Čudič, Višček 3 (1), Horvat 4, Didovič 4, Jurečič 6, Radojković 3, Pipp 3, Kotar 1, Potočnik, Miklavec 1, Redek, Grbić 1, Ivanović, Krešić 1, Ćorsović 4.

* Dobova: Grudnik, Mlakar, Bogovič, Dizdar 1, Luzar 2 (1), Pintar 1, Šukić 4, Latković 2, Mladkovič, Mlakar, Ferenčak 2, Kozolić 2, Tajnik, Grobelnik 1 (1), Nešić 2.

* Sedemmetrovke: Trimo 6 (5), Dobova 6 (4).

* Izključitve: Trimo 8, Dobova 12 minut.

* Rdeča kartona: Horvat (56.), Tajnik (52.).

Trebanjci so upravičili vlogo favorita proti tekmecu, ki je doslej zbral le sedem točk. So pa izbranci Uroša Zormana kar dolgo lomili Dobovčane, dokončno pa jih zlomili 20 minut pred koncem, ko so z agresivnejšo igro pobegnili za sedem zadetkov. Od tega se gosti niso več pobrali, tako da je Trimo na koncu dosegel 12. zmago in se točkovno izenačil z vodilnimi Celjani, ki imajo še tekmo v dobrem.

Čeprav so gosti vodili le pri 1:0, pa so dolgo časa gostiteljem dihali za ovratnik. Tudi ko so ti v prvih 20 minutah dvakrat povedli za štiri zadetke, so se Dobovčani vrnili v igro in prepolovili zaostanek. So pa Trebanjci v zadnjih minutah prvega dela po zapravljeni sedemmetrovki gostov in izključitvi na njihovi strani (Dobova je imela v prvem polčasu kar pet dvominutnih kazni) spet ušli za štiri gole.

Miodrag Ćorsović je po začetku drugega dela prvič Trebanjce popeljal do vodstva petih golov, vendar so se gosti hitro spet približali na zgolj dva. Trebanjci pa so odgovorili z nizom treh zadetkov, po minuti odmora gostov pa je Gašper Horvat zadel že za 20:14. To pa je bil konec pravega odpora gostov, prednost je le še naraščala do končnih 14 golov.

Pri domačih je bil s šestimi goli najboljši strelec Jan Jurečič, pri gostih pa Željko Šukić s štirimi.

IZJAVI PO TEKMI:

Jan Jurečič, rokometaš RK Trimo Trebnje: "Občutki po tekmi so dobri. Videlo se je, da smo se v določenih segmentih igre še lovili, razumljivo, saj so bili nekateri od naših fantov z reprezentancami na svetovnem prvenstvu, tudi ostali smo zaradi pavze malce izgubili občutek, kako je igrati prvenstvene tekme, ampak na splošno smo tekmo odigrali tako, kot je treba. Gremo iz tekme v tekmo, sproti bomo popravili napake, ki se nam bodo dogodile in računamo na nove zmage."

Mirko Latković, rokometaš RK Dobova: "Prvi polčas smo odigrali dobro, potem pa je Trebnje stopilo na plin in nam pobegnilo. Vidi se, da napadajo sam vrh državnega prvenstva in svoje delo so odlično opravili. Pritiska tekme nismo čutili, vedeli smo, da ne moremo ničesar izgubiti, vendar se zavedamo, da moramo v prihodnosti še veliko stvari popraviti."

Trimo bo v 15. krogu v petek gostil Krško, Dobova pa dan pozneje Urbanscape Loko.

* Izidi, 14. krog:

- petek, 3. februar:

Trimo Trebnje - Dobova 31:17 (12:8)

- sobota, 4. februar:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Krka

18.00 Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan

18.00 Riko Ribnica - Gorenje Velenje

19.00 Krško - Slovenj Gradec

19.00 Maribor Branik - Jeruzalem Ormož

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Koper

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 14 12 0 2 461:361 24

2. Celje Pivovarna Laško 13 12 0 1 426:350 24

3. Gorenje Velenje 12 10 1 1 395:315 21

4. Riko Ribnica 13 8 1 4 388:381 17

5. Krka 13 8 0 5 380:356 16

6. Slovenj Gradec 13 6 2 5 371:373 14

7. Koper 13 6 1 6 375:342 13

8. Jeruzalem Ormož 13 4 2 7 336:385 10

9. Urbanscape Loka 12 3 3 6 314:333 9

10. Sviš Ivančna Gorica 13 2 5 6 332:384 9

11. Dobova 14 3 1 10 345:408 7

12. LL Grosist Slovan 13 2 2 9 367:404 6

13. Maribor 13 2 2 9 329:369 6

14. Krško 13 2 2 9 339:397 6

STA; M. K.