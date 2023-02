Praznik kulture praznovali z mladimi ustvarjalci ''Pod lipo zeleno''

4.2.2023 | 16:00

Ivančna Gorica/Stična - Letošnja osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Ivančna Gorica je zaradi bližajočih se počitnic v ivanški občini potekala že na predpraznični petek 3. februarja. Na odru kulturnega doma v Stični so prireditev z naslovom ''Pod lipo zeleno'' pripravili občina, Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica, Srednja šola Josipa Jurčiča in KD Stična.



Po slovenski himni, ki sta jo zapeli Teja Zaletelj in mentorica Polona Kopač Trontelj iz Glasbene šole Grosuplje, podružnica Ivančna Gorica, je goste in obiskovalce ob prazniku slovenske kulture slavnostno nagovorila predsednica Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica Saša Koleša. Izrekla je iskrene čestitke in zahvalo vsem, ki kakorkoli gojijo kulturo: »V naši občini imamo posebno srečo, da deluje veliko število aktivnih kulturnih društev, ki ustvarjajo odmev v svojem lokalnem okolju, nekateri tudi širše. Vsake vaje, nastop, razstava so pomnik in opomnik slovenske kulture. Ponudba kulturnih dogodkov na dosegu dlani ima prav poseben pomen, saj deluje vključujoče in povezujoče. Nudi varno zavetje za izražanje in razvoj potencialov. V zavetju kulturnih društev ustvarjajo, razvijajo svoje talente in med drugim predstavljajo gonilno moč tudi današnji prejemniki nagrad.«

Predsednica ivanške ZKD je, kot sporočajo z občine, med drugim povedala, da dejavnosti društev diha tudi ob stabilni opori Občine Ivančna Gorica. Z zavedanjem, da kultura ni samo proračunski odhodek ampak investicija, ki bogati kulturno življenje v občini. Poudarila je tudi dosežke nedavnega jubilejnega Leta Josipa Jurčiča in se v nagovoru spomnila tudi preminulega častnega občana dr. Mihaela Glavana, izjemnega poznavalca muljavskega rojaka Josipa Jurčiča. »Nalezimo se njegove radovednosti in stopimo v Jurčičeve čevlje na domači Muljavi, ali pa se z Jurčičem podajmo na literarno pot, ki bo utrjena v začetku marca ob že 29. Jurčičevem pohodu. Naj nas Jurčič povezuje in krepi naš zgodovinski spomin. Vsega, kar smo prejeli od prednikov, ne moremo jemati kot samoumevno, ampak moramo nežno in pozorno negovati«, je še povedala Saša Koleša.

Ob letošnjem prazniku slovenske kulture so podelili tudi Jurčičeva priznanja in plakete za izjemne zasluge na področju ljubiteljske kulture v občini Ivančna Gorica. Priznanja ZKD občine Ivančna Gorica, ki se podeljujejo bienalno, so podeljevali župan Dušan Strnad, predsednica ZKD občine Ivančna Gorica Saša Koleša in ambasadorka občine Ivančna Gorica Dragica Šteh.

Jurčičevo priznanje za mlade sta prejela godec pri Otroški folklorni skupini Vidovo Martin Vencelj in vsestranska mlada kulturnica z Muljave Gaja Adamič.

Jurčičevo plaketo med odraslimi so prejeli: Miroslav Sever, aktivni član skupine Pevcev in godcev ljudskih pesmi Studenček iz Ivančne Gorice, Pavla Jakopič, likovna umetnica iz Ambrusa, Polona Udovič, violinistka, profesorica violine, pevka ter umetniška vodja Godalnega orkestra KD Stična, Jožica Lampret, predsednica ŽPZ Harmonija in Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica ter Marija Jurca, plesalka in mentorica številnih plesnih generacij na Krki. V njenem imenu je plaketo prevzel njen brat Marko Trunkelj.

Jurčičeva plaketa skupini je bila podeljena Gledališču Vidovo iz KD Vidovo. Plaketo je prevzela predsednica skupine Alina Cunk Perklič.

Kulturni program letošnje osrednje občinske slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku so pripravili mladi ustvarjalci, dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Po slovesni podelitvi priznanj in nagrad se je številčno občinstvo predalo plesno-gledališkim interpretacijam brezčasne zgodbe o Povodnem možu. Mladi so navdušili z interpretacijami zgodbe, kot jo je zapisal France Prešeren, nato pa še sodobnejše verzije izpod peresa Andreja Rozmana Roze. Za dodatek sta poskrbeli še zgodbi, ki ju »iz prve roke« povesta Urška in Povodni mož. Plesno gledališka predstava je nastala po scenariju in režiji profesoric Marije Majzelj Oven in Dragice Šteh, ki sta tudi mentorici vseh nastopajočih.

Prijetne počitniške dni in lepo praznovanje prihajajočega slovenskega kulturnega praznika sta ob zaključku zaželeli voditeljici prireditve, dijakinji Lina Sekirnik in Alja Božič, so na ivanški občini še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica

Galerija