S simfoniki letos Amaya, za konec Baba Yetu

5.2.2023 | 19:30

Novomeški simfonični orkester že sedmo leto vodi dirigent Miro Saje. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Novo mesto bo kulturni praznik letos po dveh letih premora zaradi protikovidnih ukrepov znova zaznamovalo s koncertom Novomeškega simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine, ki bo tradicionalno v dvorani Marof na predvečer samega praznika, v torek, 7. februarja, ob 19. uri. Novomeški simfoniki pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta so tokrat someščanom pripravili zanimiv program, ki se bo začel s klasiko in zaključil z glasbo, napisano za računalniško igrico.

Program, ki so ga 20. januarja lahko, kot je v navadi, premierno slišali že v Šentjerneju, sta na novinarski konferenci na rotovžu predstavila ravnatelj novomeške Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak in novomeški župan Gregor Macedoni.

Simfonični orkester bo koncert začel s Slovanskim plesom št. 8 Antonina Dvořáka in nadaljeval z Uvodom in rondojem capriccioso v a-molu Camillea Saint-Saënsa s solistko violinistko Manjo Slak. Osrednja gostja tokratnega koncerta bo pevka Maja Kevc - Amaya, ki bo skupaj z orkestrom izvedla skladbe Stinga Fields of good, ljudsko No ouri, ne sejaj in Roka Goloba Tihi ocean.

Program letošnjega koncerta sta predstavila ravnatelj novomeške Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak in novomeški župan Gregor Macedoni. (Foto: I. V.)

Tokrat se bo osemdesetim članom simfoničnega orkestra, ki ga sestavljajo predvsem učenci, nekdanji učenci in učitelji Glasbene šole Marjana Kozine, pridružil še štiridesetčlanski za to priložnost sestavljen mešani pevski zbor, ki bo pod vodstvom zborovodje Blaža Klemeniča skupaj z orkestrom izvedel z grammyjem nagrajeno skladbo Christopherja Tina, napisano za računalniško igrico Civilization IV, Baba Yetu v aranžmaju Matta Conawaya. Solista bosta mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran in tenorist Aleš Pavlin.

Ob kulturnem prazniku bo v Novem mestu še več dogodkov. 6. februarja bo v Knjižnici Mirana Jarca gostja podelitve bralne značke za odrasle stand up komičarka Lucija Ćirović, uro pred koncertom simfonikov bo v galeriji Simulaker voden ogled razstave Nejca Trampuža, 8. februarja pa bo v Dolenjskem muzeju od 9. do 18. ure dan odprtih vrat in brezplačen ter voden ogled stalnih in občasnih razstav ter različne ustvarjalne delavnice. Ob 18. uri bo v galeriji Kocka na praznični dan odprtje razstave fotografa Boštjana Puclja Imarathon, ob 15. uri pa se bo na Glavnem trgu začel voden sprehod Po Lamutovih sledeh.

I. V.