Med Malim Slatnikom in Petelinjekom od ponedeljka občasne delne zapore

5.2.2023 | 12:20

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Med Malim Slatnikom in Petelinjekom se nadaljuje gradnja večnamenske poti za pešce in kolesarje, v ponedeljek, 6. februarja, pa se začenja urejanje bankin in travnatih površin ob vozišču. Za urejanje bankin bo gradbeni izvajalec po potrebi vzpostavljal premikajoče se krajše delne zapore, promet pa bo potekal izmenično enosmerno s semaforji. Dela bodo predvidoma zaključena do konca aprila, so sporočili z novomeške občine.

Na celotni trasi med Malim Slatnikom in Petelinjekom je bila konec preteklega leta že prenovljena cesta, postavili so tudi avtobusno obračališče pri podružnični Osnovni šoli Mali Slatnik. Dela so se nadaljevala z izgradnjo večnamenske poti, sledi torej še ureditev površin ob vozišču ter postavitev javne razsvetljave.

Naložba je vredna nekaj več kot 2 milijona evrov, pri čemer bo DRSI prispevala 1,7 milijona, preostanek pa Mestna občina Novo mesto.

M. K.