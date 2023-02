Ocvrti šentjernejski kruhki navdušujejo

5.2.2023 | 15:30

Članice DKŠ pri peki šentjernejskih kruhkov na zadnjem Jernejevem sejmu (od leve proti desni): Milena Premru, Slavka Radovan, Danijela Pavlič in Jožica Pavlič (Foto: L. M.)

Eni so že pečeni!

Rezanje kvašenega testa na trikotnike ...

Šentjernejske gospodinje slovijo tudi po drugih dobrotah.

Šentjernej - Počasi se bliža pust, ko pride na vrsto cvrtje. Za "predjed" pred slastnimi krofi vam ponujamo recept za "šentjernejske kruhke".

Društvo kmetic Šentjernej slovi po domačih dobrotah, saj znajo njihove članice pripraviti odličen domač kruh, potice, razne piškote in druge sladice, še posebej pa so znani njihovi šentjernejski štrukeljčki.

A že nekaj časa na raznih prireditvah na svoji stojnici ponujajo novost - posebne ocvrte šentjernejske kruhke, ki so zelo slastni in prijajo zlasti h kozarcu piva ali vina, saj gre za slano pecivo.

Gospodinje jih pripravljajo dobesedno pred obiskovalci, zato so tudi še topli – kar za mizo na stojnici shajano testo razvaljajo, razrežejo na poljubne dele, trikotnike, pravokotnike ipd., ter malce shajane ocvrejo v vročem olju. Popivnajo jih v papirnatih servetih in nato ponudijo obiskovalcem. Na šentjernejskem Jernejevem sejmu so npr. šli za med.

Kako narediti testo?

»Testo narediš po svojem okusu, v osnovi je isto kot za kruh. Notri naj bo nekaj maščobe, npr. olje ali še bolje, maslo, ker da slasten okus, priporočam pa, da je testo malce bolj na mehko umešano. S soljo ne gre pretiravati - kdor ima rad, si naj raje zraven odreže še kako suho salamo ali klobasico,« pove nova predsednica Društva kmetic Šentjernej Danijela Pavlič.

Obljubi, da bodo s šentjernejskimi kruhki, za katere se je recept prenesel iz generacije v generacije - v društvo ga je prinesla prejšnja predsednica Mihaela Blatnik od svoje mame – postregle še kdaj.

Lahko pa si jih naredite tudi doma, saj je priprava res enostavna in hitra.

Besedilo in foto: L. Markelj

